سانشيز يعيد سيناريو 2005.. إنتر بطل السوبر الإيطالي

الخميس، 13 يناير 2022 - 00:43

كتب : إسلام أحمد

أليكسيس سانشيز يحتفل بالتتويج بلقب السوبر الإيطالي

خطف البديل التشيلي أليكسيس سانشيز فوزا قاتلا لـ إنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي 2021 على حساب يوفنتوس الغريم التقليدي في الدقيقة 121 قائدا النيراتزوري للفوز باللقب السادس في تاريخه.

سجل ثنائية إنتر: لاوتارو مارتينيز وأليكسيس سانشيز بعدما تقدم يوفنتوس بهدف ويستون ماكيني.

لقب هو السادس لإنتر والأول منذ 2010، بينما خسر يوفنتوس اللقب للمرة الثامنة في تاريخه توقف رصيده عند 9 ألقاب كصاحب الرقم القياسي.

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وأعاد أليكسيس سانشيز إلى الأذهان سوبر 2005 الوحيد الذي جمع القطبين من قبل في تلك البطولة.

حينها انتهى الوقت الأصلي بالتعادل وفاز إنتر بفضل هدف الأرجنتيني خوان سيباستيان فيرون في الشوط الإضافي وهو ما فعله إنتر اليوم أيضا.

هدف يحمل رقم 15 للتشيلي مع إنتر في جميع المسابقات منذ انضمامه قادما من مانشستر يونايتد.

وفي آخر 5 سنوات لم يحافظ يوفنتوس على اللقب في 3 مناسبات أعوام 2017 و2019 و2021، بينما فاز بلقب نسختي 2018 و2020.

التشكيل

قاد الثنائي إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز هجوم إنتر ميلان مقابل ألفارو موراتا في هجوم يوفنتوس.

في المقابل دفاعيا، تواجد ثلاثي دفاع إنتر، وعاد القائد جورجيو كيليني لقيادة دفاع يوفنتوس.

وصف المباراة

بدأ إنتر التهديد مبكرا بتسديدة من لاوتارو مارتينيز من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 9.

وبعد دقيقتين، رفض الحكم احتساب ركلة جزاء وسط اعتراضات لاعبي إنتر.

بدأ يوفنتوس هجماته بمحاولة فردية من فيديريكو بيرنارديسكي لكن ستيفن دي فري كان له بالمرصاد لتصل الكرة سهلة لسمير هاندانوفيتش قبل أن ينفرد الأول في الدقيقة 24.

هجوم يوفنتوس آتي ثماره، عرضية من ألفارو موراتا ورأسية من ويستون ماكيني سكنت الشباك النيراتزوري في الدقيقة 24، هدف مشابة تماما لهدف الأمريكي في مرمى روما مطلع الأسبوع الجاري.

وفي الدقيقة 26 أطلق ديان كولوسفسكي تسديدة قوية تصدى لها هاندانوفيتش بثبات.

تحصل إنتر على ركلة جزاء عقب العودة لتقنية الفيديو، إذ عرقل ماتيا دي تشيليو، إدين دجيكو مهاجم إنتر داخل المنطقة في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة التالية انبرى لها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وسدد كرة مدوية على يمين ماتيا بيرين الذي ظل واقفا في مكانه.

شوط أول انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

في الشوط الثاني أطلق بيرنارديسكي كرة صاروخية مرت أعلى عارضة الحارس السلوفيني في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 59 كاد أن يُكمل دينزل دومفريز تألقه في الفترة الأخيرة مع إنتر، لكن رأسيته منعتها عارضة السيدة العجوز.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع عاد الحكم لمطالعة تقنية الفيديو لكن رفض احتساب ركلة جزاء لصالح يوفنتوس.

الوقت الأصلي للمباراة شهد 17 تسديدة لإنتر مقابل 5 فقط ليوفنتوس.

شوطين إضافيين

في الدقيقة 96 كاد البديل أليكسيس سانشيز أن يسجل هدف الفوز برأسية مرت بجوار القائم.

ورد يوفنتوس بتسديدة من البديل الآخر باولو ديبالا لكنها جاءت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 101.

وكاد سانشيز أن يسجل لكن رأسيته تلك المرة بعد عرضية بروزوفيتش جاءت سهلة في يد بيرين.

في الشوط الإضافي الثاني، انتظر الجميع اللجوء لركلات الترجيح.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا الضائع، أخطا ساندرو في استلام الكرة ليضغط عليه دراميان الذي خطف الكرة من أمام أقدام كيليني لتصل الكرة إلى سانشيز الذي خطف الفوز بتسديدة هادئة في الشباك.

وأطلق الحكم صافرة النهاية معلنا تتويجا إنتر بكأس السوبر الإيطالي 2021.

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