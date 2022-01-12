الانتصار رقم 100 في الكلاسيكو.. ريال مدريد يهزم برشلونة ويتأهل لنهائي السوبر

تأهل ريال مدريد إلى نهائي السوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الملك فهد بالسعودية بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وكان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق في مباراة مثيرة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 100 انتصار في الكلاسيكو من أصل 248 مقابل 96 لبرشلونة.

وينتظر ريال مدريد الفائز من مواجهة أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو غدا الخميس لمواجهته في المباراة النهائية.

وتقدم ريال مدريد أولا عن طريق فينيسيوس جونيور قبل أن يعادل فيران توريس النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تقدم الملكي مجددا عن طريق كريم بنزيمة بينما تعادل أنسو فاتي في الوقت القاتل قبل نهاية المباراة.

وخطف فيدريكو فالفيردي هدف الفوز في الشوط الأول الإضافي ليتأهل ريال مدريد للنهائي.

الشوط الأول

بدأ ريال مدريد هجوميا مبكرا بتسديدة قوية من كريم بنزيمة ومرت بشكل قريب بجوار القائم الأيسر لمرمى مارك تير شتيجن.

وسدد ماركو أسينسيو تسديدة قوية في الدقيقة التاسعة من على حدود منطقة الجزاء ولكن مرت أعلى عارضة شتيجن.

وواصل ريال مدريد هجماته وفي الدقيقة 13 تحرك فينيسيوس جونيور من الجهة اليمنى خلف مدافعي برشلونة وسددها قوية ولكن أنقذها تير شتيجن ببراعة.

وباغت برشلونة فريق ريال مدريد بهجوم أول في الدقيقة 18 عن طريق تمريرة خادعة من فيران توريس إلى داني ألفيش الذي سددها قوية ولكن اصطدمت بمدافعي ريال مدريد وتحولت لركنية.

وبعد الدقيقة 20 بدأ برشلونة يسيطر على الكرة وضغط هجوميا بحثا عن افتتاح التسجيل.

وافتتح فينيسيوس جونيور التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 25 بعد بعد تمريرة بينية رائعة من كريم بنزيمة وانطلق الجناح البرازيلي وسددها متقنة داخل الشباك في الزاوية اليمنى لتير شتيجن.

وحاول برشلونة التعادل سريعا في الدقيقة 30 بعرضية من الجبهة اليسرى حولها لوك دي يونج برأسية ولكن تصدى تيبو كورتوا بثبات.

وانطلق عثمان ديمبيلي بهجمة في الدقيقة 40 من الجبهة اليسرى واستقبلها فيران توريس بتسديدة ولكن كانت ضعيفة وسهلة في يد كورتوا.

ونجح لوك دي يونج في التعادل لبرشلونة في الدقيقة 42 بعد عرضية أرضية من ديمبيلي حاول إيدير ميليتاو تشتيتها ولكن بخطأ فادح اصطدمت بدي يونج وسكنت الشباك.

الشوط الثاني

دفع تشافي بالثنائي بيدري وعبد الصمد الزلزولي بدلا من فرينكي دي يونج وفيران توريس على الترتيب مع انطلاق الشوط الثاني.

وسدد ديمبيلي تسديدة قوية في الدقيقة 47 ولكن مرت أعلى عارضة كورتوا.

توالت هجمات برشلونة من أجل التقدم وفي الدقيقة 50 استقبل دي يونج عرضية ديمبيلي برأسية قوية ولكن أعلى العارضة.

ودفع تشافي في الدقيقة 66 بأنسو فاتي بدلا من لوك دي يونج بينما دفع أنشيلوتي برودريجو سيلفا بدلا من أسينسيو.

وأنقذ القائم شباك برشلونة في الدقيقة 69 بتسديدة رائعة بعد مجهود فردي كبير ولكن ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى تير شتيجن.

ولم يمر وقت طويل عن القائم الذي أنقذ برشلونة، ونجح بنزيمة في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 72.

وكانت هجمة منظمة للاعبي ريال مدريد انتهت بتسديدة قوية من بنزيمة من داخل منطقة الجزاء وسددها رائعا تصدى لها تير شتيجن بصعوبة ولكن وصلت لدانييل كارباخال الذي مررها عرضية قوية وحولها بنزيمة داخل الشباك.

وتوالت هجمات برشلونة بحثا عن الهدف التعادل مع اقتراب الشوط الثاني من النهاية.

ونجح البديل أنسو فاتي في معادلة النتيجة في وقت قاتل بالدقيقة 85 بعدما حول عرضية خوردي ألبا برأسية رائعة داخل شباك كورتوا.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ليتم اللجوء إلى الشوطين الإضافيين.

الأشواط الإضافية

بدأ برشلونة الأشواط الإضافية بضغط هجومي على دفاعات ريال مدريد بحثا عن الهدف الثالث.

ونجح ريال مدريد في هجمة مرتدة منظمة خطف الهدف الثالث في الدقيقة 98 عن طريق فيدريكو فالفيردي.

انطلق رودريجو من الجانب الأيمن ومرر كرة عرضية استقبلها فالفيردي ونجح في تسديدها بشكل متقن على يمين تير شتيجن.

وسدد سيرجيو بوسكيتس تسديدة قوية في الدقيقة 101 من خارج منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا بصعوبة وتابعها ديمبيلي بتسديدة أخرى قوية ولكن نجح كورتوا في إنقاذ مرماه مجددا.

وفي الشوط الإضافي الثاني استمرت محاولات برشلونة بحثا عن التعادل ولكن تألق كورتوا حال دون ذلك.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي السوبر الإسباني لمواجهة الفائز من مباراة أتليتكو مدريد أمام أتليتك بلباو.