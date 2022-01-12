خبر في الجول – اختبار طبي لـ طارق حامد وعمر السعيد لتحديد موقفها من مواجهة فاركو

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 23:29

كتب : إبراهيم رمضان

طارق حامد الزمالك المقاولون العرب الدوري المصري

يخضع طارق حامد وعمر السعيد لاعبي الزمالك لاختبار طبي صباح الخميس لتحديد موقفهما من المشاركة في لقاء فاركو من عدمه في كأس الرابطة.

عمر السعيد

النادي : الزمالك

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن فرص مشاركة اللاعبين في المباراة تبدو قليلة.

لذا حال عدم اجتياز أي منهما للاختبار لن يدفع الجهاز الفني بأي منهما تجنبا لأي مضاعفات للإصابات التي يعانيان منها.

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ويعاني طارق حامد من كدمة في الركبة، فيما أصيب عمر السعيد في العضلة الأمامية.

وكان الثنائي يخضع لتدريبات تأهيلية خلال الأيام الماضية في الجيمانيزيوم ولم يتدرب مع المجموعة.

ويلتقي الزمالك بمنافسه فاركو في الجولة الأولى من كأس الرابطة في الثانية والنصف من مساء الجمعة المقبلة.

الزمالك فاركو طارق حامد عمر السعيد
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