كرة سلة - في حضور ميدو.. الأهرامات تستضيف قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الزمالك

تستضيف منطقة الأهرامات مراسم قرعة كأس العالم للأندية لرجال كرة السلة والتي يشارك بها نادي الزمالك ممثلا عن قارة إفريقيا.

ويحضر أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية مراسم إجراء القرعة بصفته سفيرا للبطولة بناء على ترشيح الاتحاد الدولي للعبة.

وتقام القرعة في الثانية عشر ظهر السبت بمنطقة الأهرامات للكشف عن مواجهات المسابقة.

ستشهد البطولة مشاركة فرق بورجوس الإسباني بطل قارة أوروبا، وفلامينجو البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية، وليكلاند ماجيك بطل قارة أمريكا الشمالية.

وستقام البطولة في شهر فبراير المقبل لعام 2022.

الزمالك توج بطلا للدوري المصري لكرة السلة عن الموسم المنقضي، بجانب تتويجه ببطولة إفريقيا برعاية NBA عن الموسم قبل الماضي، والتي أقيمت قبل عدة أشهر بسبب تأجيلها جراء انتشار وباء كورونا.