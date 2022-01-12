مدرب إثيوبيا لـ في الجول: بيكلي خارج مواجهة الكاميرون

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 22:17

كتب : محمد عبد العظيم

شميلس بيكلي

كشف وبيتو أباتي مدرب منتخب إثيوبيا عن غياب جناح فريقه والجونة، شيمليس بيكلي، عن مواجهة الكاميرون.

وقال أباتي لـ FilGoal.com: "بيكلي خارج مباراة الكاميرون غدا الخميس. اللاعب يعاني من إصابة في أوتار الركبة ولا يشارك في التدريبات".

وأوضح "هناك شكوك حول قدرته على إكمال البطولة".

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وأتم "لدي أمل في لحاقه بالمباراة الثالثة ضد بوركينا فاسو".

تغلب منتخب كاب فيردي على منافسه منتخب إثيوبيا بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا.

وفي نفس المجموعة، فازت الكاميرون على بوركينا فاسو في المباراة الافتتاحية 2-1.

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