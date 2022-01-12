طبيب الأهلي: نحدد حاليا الإجراءات الطبية قبل جراحة أكرم.. وسيخضع لفحوصات جديدة

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 22:07

كتب : حسام نور الدين

منتخب مصر - كأس العرب - أكرم توفيق

قال أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي إنه يتواصل بشكل مستمر مع الجهاز الطبي للمنتخب، للاطمئنان على حالة أكرم توفيق لاعب الفريق والمنتخب الوطني.

وتعرض توفيق لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال خسارة مصر أمام نيجيريا 1-0 في مستهل مشوار الفريقين في كأس أمم إفريقيا.

وأكمل أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "اطلعت على الأشعة التي أجراها اللاعب في الكاميرون، والتي أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي".

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وأوضح "اللاعب سيخضع لفحوصات طبية شاملة من جديد، بعد عودته إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل".

وأشار أبو عبلة "يتم حاليا تحديد كافة الإجراءات الطبية اللازمة للاعب قبل إجراء جراحة الرباط الصليبي".

واستأنف الأهلي تدريباته عصر الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية.

ويواجه الأهلي فريق الجونة في الثانية والنصف عصر الخميس على ملعب الأهلي We السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

نيجيريا مصر كأس الأمم الإفريقية أكرم توفيق
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