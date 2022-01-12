رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 22:03

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر أمم إفريقيا

عبر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري عن عدم رضاه بمستوى منتخب مصر أمام نيجيريا، وذلك بعد الخسارة في أولى مباريات الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

وقال أشرف صبحي عبر قناة صدى البلد: "غير راض عن أداء المنتخب وجميعنا غير راضين ولدينا أسباب منطقية على ذلك".

وأضاف "نبحث عن روح وقتال لاعبي المنتخب من أجل بلادهم من بعد كأس العالم 2018".

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وواصل "في بطولة إفريقيا التي استضافتها مصر وفرنا المناخ المميز للفوز باللقب، ولكننا لم نجد الروح المطلوبة من المنتخب عكس ما فعله المنتخب الأولمبي بتأهله للأولمبياد".

واستمر في تصريحاته "بعد المشاركة في كأس العرب شعرت ببعض الطمأنينة عندما شاهدت روح اللاعبين القتالية".

وأكمل "كيروش جاء في وقت ضيق وشارك سريعا في كأس العرب وأخبرنا أن هدفه هو كأس العالم ولكن أبلغناه بأهمية بطولة الأمم الإفريقية بالنسبة لنا".

وشدد "بدأنا الاستعداد للمشاركة في البطولة بشكل يلفت نظر اللاعبين أن الدولة مهتمة جدا وتحفزهم، وهذا أكثر جيل للمنتخب يضم محترفين بهذه الدرجة".

واستكمل "من واقع خبرتي المباريات الأولى لا تعبر عن المستوى ولكن بشرط أن يتم استدراك الموقف".

وتحدث بتفاؤل قائلا: "سنتأهل من دور المجموعات ولكن بعد ذلك لن يكون هناك رفاهية لأنك ستلعب ضد منتخبات قوية وكبيرة".

وأفصح "أتواصل مع المنتخب بشكل لحظي وهناك بعض التبريرات ولكننا جميعا لم نتقبل الهزيمة بعيدا عن التفاصيل".

رسالة إلى اللاعبين

وانتقل أشرف صبحي لتوجيه رسالة مهمة إلى لاعبي منتخب مصر قائلا: "هذا ليس أداء المنتخب وهذا ليس استعداد المنتخب ولن نقبل العودة لما حدث في 2019 ومهمتكم القتال بمنتهى القوة، وعلى من يدير أحد الملفات ولا يقدر عليه أن يقول ذلك".

وأكد "نوفر لكم كل شيء وأنتم بعيدا عن أي أحداث ومن يبذل قصارى جهده مع ناديه فعليه أن يفعل ذلك أيضا مع المنتخب، قاتلوا من أجل بلادكم".

وواصل مشددا "يجب على الجهاز المعاون لمنتخب مصر أن يقود عملية زيادة التلاحم بين اللاعبين في معسكر المنتخب".

مصير كيروش

وأخيرا تحدث عن مصير كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قائلا: "لن نتوقف عند مشاجرة كيروش مع أحد الجماهير، ولا يوجد رفاهية لأي إخفاق في المباراتين المقبلتين".

وأشار "كيروش يحصل على 90 ألف دولار شهريا وهو رقم ضمن المستوى المتوسط ولا نفكر تماما في تغيير كيروش في الوقت الحالي، ولكن إذا لم ينجح المنتخب في التأهل يجب أن يكون هناك مدرب آخر".

أزمة مونديال الأندية

وعن أزمة مواعيد بطولة كأس العالم للأندية قال: "الأندية تمثل مصر في المحافل الدولية وهذا ما يفعله الأهلي أو الزمالك في إفريقيا أو الأهلي في كأس العالم للأندية، والأولوية بالتأكيد لمنتخب مصر والأندية عندما تشارك في بطولات خارجية".

وأتم "يجب أن يكون هناك تنسيق بين مجلس إدارة النادي والاتحاد ويمكن الرجوع إلى الاتحاد الدولي من خلال هاني أبو ريدة عضو الفيفا الذي قد يساعد في حل هذه الأزمة".

منتخب مصر أشرف صبحي كأس أمم إفريقيا
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