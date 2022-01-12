انتهت السوبر الإيطالي - إنتر (2) (1) يوفنتوس.. سانشيز = السوبر
الأربعاء، 12 يناير 2022 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السوبر الإيطالي بين إنتر ميلان ويوفنتوس.
إنتر بطل الدوري ويوفنتوس بطل الكأس يلتقيان على ملعب جوسيبي مياتزا.
لمتابعة المباراة دقيقة من هنـــــــــا.
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ق 121:جوووووووووول قاااااااااااتل ساندرو في استلام الكرة ليضغط عليه دراميان الذي خطف الكرة من أمام أقدام كيليني لتصل الكرة إلى سانشيز الذي خطف الفوز بتسديدة هادئة على يمين بيرين.
ق 105: عرضية من بروزوفيتش ورأسية من سانشيز تصل سهلة في يد الحارس.
ق 101: تسديدة من ديبالا تمر بعيدة عن القائم الأيسر.
ق 96: ركنية تمر من الجميع ويرتقي لها أليكسيس سانشيز لكن رأسيته تمر بجوار القائم الأيسر.
الشوط الإضافي الأول
نهاية الوقت الأصلي وإلى شوطين إضافيين.
ق 76: تسديدة من أليكس ساندرو تمر بجوار القائم الأيمن لهاندانوفيتش.
ق 66: عرضية ورأسية من دومفريز ترتطم بالقائم.
ق 50: تسديدة صاروخية من بيرنارديسكي تمر أعلى من العارضة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 36: جوووووول.. لاوتارو يسدد صاروخ على يمين بيرين الذي لم يتحرك
ق 35: ركلة جزاء للإنتر.. دي تشيلو يسقط دجيكو داخل منطقة الجزاء.
ق 26: تسديدة من كولوسيسفكي من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها هاندانوفيتش بسهولة.
ق 24: جووووول.. عرضية من ألفارو موراتا ورأسية من ويستون ماكيني والهدف الأول.
ق 21: بيرنارديسكي يحاول مراوغة المدافع من أجل الانفراد، لكن دي فري كان له بالمرصاد لتصل الكرة إلى يد هاندانوفيتش.
ق 11: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لإنتر في ظل اعتراضات لاعبي النيراتزوري.
ق 9: تسديدة من لاوتارو من داخل المنطقة تمر بجوار القائم الأيمن.
بداية اللقاء