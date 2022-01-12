تشكيل السوبر الإيطالي - لاوتارو ودجيكو يقودان إنتر.. وموراتا في هجوم يوفنتوس

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 21:19

كتب : FilGoal

أدريان رابيو - يوفنتوس - نيكولو باريلا - إنتر

يقود الثنائي إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز هجوم إنتر ميلان مقابل ألفارو موراتا في هجوم يوفنتوس بلقاء الفريقين بكأس السوبر الإيطالي 2021.

ويخوض إنتر السوبر بطلا للدوري الإيطالي الذي حصده لأول مرة منذ 10 سنوات، فيما يخوض يوفنتوس السوبر بطلا لكأس إيطاليا.

ويلتقي الفريقان على ملعب جوسيبي مياتزا.

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وجاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: أليساندرو باستوني – ستيفان دي فري – ميلان شكرينيار

الوسط: دينزل دومفريز – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – هاكان تشالهان أوجلو – إيفان بيريسيتش

الهجوم: إدين دجيكو – لاوتارو مارتينيز

وجاء تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

الدفاع: ماتيا دي تشيليو – جورجيو كيليني – دانييلي روجاني – أليكس ساندرو

الوسط: ويستون ماكيني – أدريان رابيو – مانويل لوكاتيلي

الهجوم: فيديريكو بيرنادريسكي - ألفارو موراتا - ديان كولوسفسكي

وسبق أن التقى يوفنتوس وإنتر الموسم الحالي في الدوري الإيطالي وانتهت المواجهة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويحمل يوفنتوس لقب كأس السوبر الإيطالي 9 مرات كرقم قياسي وفاز بلقب النسخة الأخيرة في 2020 على حساب نابولي.

بينما يعود آخر لقب حققه إنتر في كأس السوبر إلى 2010، إذ فاز باللقب في 5 مناسبات كثالث أكثر فريق تتويجا باللقب.

وستكون تلك المواجهة الثانية بين قطبي إيطاليا في كأس السوبر بعد نسخة 2005.

حينها فاز إنتر بالمواجهة بعد اللجوء لشوطين إضافيين بهدف سجله الأرجنتيني خوان سيباستيان فيرون.

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