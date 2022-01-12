مصدر من كاف لـ في الجول: هناك تبادل إطلاق نار بين الجيش الكاميروني وقبائل انفصالية.. وحذرنا المنتخبات

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 21:15

كتب : محمد عبد العظيم

ملعب مدينة ليمبي في الكاميرون

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي (كاف) عن وجود تبادل إطلاق نار في مدينة ليمبي في الكاميرون، والتي تستضيف بعض المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "تم اخطارنا من قبل المسؤولين في الكاميرون بوجود تبادل إطلاق نار في مدينة ليمبي بين الجيش الكاميروني وبعض القبائل الانفصالية غرب المدينة".

وأضاف "وتم إبلاغنا بالتأكيد على المنتخبات بتوخي الحذر وعدم الخروج من الفنادق لضمان سلامة الجميع".

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وأتم تصريحاته "أخطرنا جميع البعثات بذلك ونأمل سلامة الجميع".

وتضم مدينة ليمبي فرق المجموعة السادسة، تونس ومالي وجامبيا وموريتانيا.

وتبدو المجموعة السادسة مليئة بالمشاكل، بعد إنهاء الحكم جياني سيكازوي لمباراة تونس ضد مالي قبل إتمام دقائقها الـ 90، فيما تم عزف نشيد قديم لموريتانيا قبل مباراة المنتخب ضد جامبيا.

وكان منتخب مالي قد ألغى مرانه أمس الثلاثاء بعد مقتل اثنين في صراع مسلح بين الانفصاليين والقوات الحكومية في مكان قريب من مقر المران.

أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا مدينة ليمبي
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