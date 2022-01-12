انتهت السوبر الإسباني - ريال مدريد (3)-(2) برشلونة.. نهاية المباراة

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 20:51

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد

يلعب ريال مدريد ضد برشلونة في نصف نهائي السوبر الإسباني على ملعب الملك فهد بالسعودية.

ويتأهل الفائز لمواجهة المتأهل من مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو المقرر لها غدا الخميس.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق98 جووووووول فالفيردي

انتهاء الوقت الأصلي واللجوء لشوطين إضافيين

ق84 جوووووووول أنسو فاتي التعادل

ق72 جوووووووول بنزيمة

ق69 تسديدة رائعة من بنزيمة والقائم ينقذ شتيجن

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41 جووووووول لوك دي يونج يتعادل

ق25 جووووول أول

ق20 انطلاقة رائعة من فينيسيوس وتمر بجوار القائم

انطلاق المباراة

مباشر السوبر الإسباني ريال مدريد برشلونة
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