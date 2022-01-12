قذيفة جامبية تاريخية

أطلق أبلي جالو تسديدة قوية كتبت انتصارا تاريخيا لجامبيا في أولى مبارياتها في كأس أمم إفريقيا عبر تاريخها.

والتقى منتخب جامبيا بمنافسه موريتانيا اليوم الأربعاء في ملعب ليمبي في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

سجل أبلي جالو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة حصد منتخب جامبيا أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتساوى مع مالي في صدارة المجموعة.

فيما لم يحصد منتخب موريتانيا أي نقطة بالإضافة لتونس التي خسرت من مالي في لقاء شهد نهايته قبل الوقت الأصلي. (طالع التفاصيل)

وتعد تلك المشاركة هي الأولى لمنتخب جامبيا في البطولة عبر تاريخها.

أما منتخب موريتانيا فهذه هي مشاركته الثانية بعد نسخة عام 2019 في مصر، وحينها تعادلوا مرتين وخسروا مرة.

وشهدت المباراة اعتماد منتخب جامبيا على ثنائي هجومي بتواجد أبلي جالو وآسان سيساي وتواجد موسى بارو لاعب بولونيا الإيطالي.

فيما تواجد أبوباكار كامارا في هجوم موريتانيا وجاوره إبنو با.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بشكل هادئ وانحصر اللعب في وسط الملعب.

وأطلق إبنو با لاعب موريتانيا تسديدة قوية لكنها مرت بجوار المرمى الجامبي.

وسدد جسوما فوفانا لاعب موريتانيا كرة أخرى مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة العاشرة مرر موسى بارو الكرة لأبلي جالو الذي أطلق تسديدة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء بيسراه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لجامبيا.

هدأت المباراة عكس المتوقع بعد الهدف ولم يشعلها مجددا سوى تسديدة من أبوباكار كامارا لاعب موريتانيا لكنها ذهبت أعلى المرمى الجامبي.

وكاد إبنو با يتعادل لموريتانيا لكن رأسيته شتتها حارس جامبيا.

بدأ الشوط الثاني بضغط من جامبيا وكاد عمر كولي يسجل هدفا ثانيا برأسية لكنها مرت بعيدة عن مرمى موريتانيا.

هدأت المباراة كثيرا حتى الدقيقة 69 حينما أرسل إدريسا ثيام عرضية من الناحية اليسرى لم تجد متابع من لاعبي موريتانيا.

وحصل منتخب موريتانيا على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليسرى نفذها أداما با بتسديدة مرت أعلى العارضة.

وأطلق موسى بارو تسديدة صاروخية أبعدها حارس موريتانيا لركلة ركنية.

لم يحدث جديد حتى في الدقائق الأربعة المحتسبة وقت بدل من الضائع لتنتهي المباراة بانتصار تاريخي لجامبيا.