تشكيل أمم إفريقيا - لاعب بيراميدز يقود كوت ديفوار.. ونيسوي في هجوم غينيا الإستوائية
الأربعاء، 12 يناير 2022 - 20:26
كتب : FilGoal
بدأ منتخب كوت ديفوار بتشكيل ناري ضد غينيا الإستوائية، وتواجد ويلفريد كانون مدافع بيراميدز أساسيا في مركز الظهير الأيسر في كأس الأمم الإفريقية 2021.
المباراة تقام ضمن مواجهات المجموعة الرابعة والتي تضم أيضا الجزائر حامل اللقب وسيراليون.
وكان منتخب سيراليون قد حقق مفاجأة كبرى في البطولة بعدما فرض التعادل السلبي على الثعالب.
وجاء تشكيل كوت ديفوار:
حراسة المرمى: بدارا علي سنجاري
الدفاع: ويلفريد كونان – سيمون ديلي – إريك بايلي – حبيب مايجا
الوسط: إبراهيما سنجاري – فرانك كيسي – جيان ميشيل سيري
الهجوم: ماكسويل كورنيه – سيباستيان هالر – ماكس جردال
#Can2021 : Le onze de départ. #tousderriereleselephants 🙏💪🏽
Face à la Guinée équatoriale pic.twitter.com/ZxByE8huEF— FIFCI (@FIFCI_tweet) January 12, 2022
فيما جاء تشكيل غينيا الإستوائية:
حراسة المرمى: مانويل سابونجا
الدفاع: باسيليو ندونج – ساؤول كوكو – إستيبان أوروزكو – كارلوس أكابو
الوسط: إيبان سالفادور – بابلو جاينت – جوسيه ماتشين – يانيك بواليا
الهجوم: إيلميانو نيسوي – دوريان هانزا