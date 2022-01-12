تشكيل أمم إفريقيا - لاعب بيراميدز يقود كوت ديفوار.. ونيسوي في هجوم غينيا الإستوائية

بدأ منتخب كوت ديفوار بتشكيل ناري ضد غينيا الإستوائية، وتواجد ويلفريد كانون مدافع بيراميدز أساسيا في مركز الظهير الأيسر في كأس الأمم الإفريقية 2021.

المباراة تقام ضمن مواجهات المجموعة الرابعة والتي تضم أيضا الجزائر حامل اللقب وسيراليون.

وكان منتخب سيراليون قد حقق مفاجأة كبرى في البطولة بعدما فرض التعادل السلبي على الثعالب.

وجاء تشكيل كوت ديفوار:

حراسة المرمى: بدارا علي سنجاري

الدفاع: ويلفريد كونان – سيمون ديلي – إريك بايلي – حبيب مايجا

الوسط: إبراهيما سنجاري – فرانك كيسي – جيان ميشيل سيري

الهجوم: ماكسويل كورنيه – سيباستيان هالر – ماكس جردال

فيما جاء تشكيل غينيا الإستوائية:

حراسة المرمى: مانويل سابونجا

الدفاع: باسيليو ندونج – ساؤول كوكو – إستيبان أوروزكو – كارلوس أكابو

الوسط: إيبان سالفادور – بابلو جاينت – جوسيه ماتشين – يانيك بواليا

الهجوم: إيلميانو نيسوي – دوريان هانزا