بي إن: اللجنة المنظمة تطالب وفود المنتخبات في ليمبي بتوخي الحذر بعد "تهديدات إرهابية جدية"

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

جماهير جامبيا في مواجهة موريتانيا - كأس أمم إفريقيا 2021

قال شبكة بي إن سبورتس إن اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون، طالبت الوفود الموجودة في مدينة ليمبي بـ "توخي الحذر" على خلفية تهديدات إرهابية وصفتها بالجدية.

وتضم مدينة ليمبي فرق المجموعة السادسة، تونس ومالي وجامبيا وموريتانيا.

وتشهد مدينة ليمبي، الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون الناطقة عموما بالفرنسية، صراعات مسلحة منذ عام 2017.

وترغب بعض الجماعات المسلحة إقامة دولة منشقة عن الكاميرون بإسم أمبازونيا في المنطقة.

وبدأ الصراع الانفصالي في إقليمي الشمال الغربي والجنوب الغربي الناطقين بالانجليزية في عام 2016، عندما احتج مدرسون ومحامون على ما وصفوه بـ "تهميشهم" من جانب الحكومة الوطنية التي تستخدم اللغة الفرنسية كلغة أساسية، وفقا لرويترز.

وتبدو المجموعة السادسة مليئة بالمشاكل، بعد إنهاء الحكم جياني سيكازوي لمباراة تونس ضد مالي قبل إتمام دقائقها الـ 90، فيما تم عزف نشيد قديم لموريتانيا قبل مباراة المنتخب ضد جامبيا.

وكان منتخب مالي قد ألغى مرانه أمس الثلاثاء بعد مقتل اثنين في صراع مسلح بين الانفصاليين والقوات الحكومية في مكان قريب من مقر المران.

جامبيا مالي تونس ليمبي كأس الأمم الإفريقية
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