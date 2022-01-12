الاعتداء على الصحفيين وعدم وجود المستلزمات الأساسية.. أزمات غريبة في بطولة أمم إفريقيا

شهدت بطولة أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون العديد من المشاكل والأزمات في أيامها الأولى.

من أزمة الإعلانات إلى الاعتداء على الصحفيين، إلى عدم وجود أجهزة أشعة لفحص اللاعبين.

كل هذا وأكثر من الأزمات شهدته البطولة المقامة في الكاميرون، ووصلت الأزمات إلى قمتها خلال مباراة تونس ومالي.

ويستعرض معكم FilGoal.com كل الأزمات التي شهدتها البطولة حتى الآن.

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