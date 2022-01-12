اتحاد الجابون لـ في الجول: شفاء أوباميانج وليمينا من كورونا.. وإصابة المدرب
الأربعاء، 12 يناير 2022 - 20:04
كتب : محمد عبد العظيم
كشف بابلو نجوما المتحدث باسم الاتحاد الجابوني لكرة القدم عن شفاء ثنائي الفريق، قائده بيير إيمريك أوباميانج ولاعب وسطه ماريو ليمينا من فيروس كورونا.
بيير إيميريك أوباميانج
النادي : أرسنال
وقال نجوما لـ FilGoal.com: "أوباميانج وليمينا مسحتهما سلبية".
وأوضح "أما باتريس نوفو مدرب الفريق فأصيب بالفيروس".
وفاز الجابون في أول مبارياته في المجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا على جزر القمر 1-0.
بتلك النتيجة حصد منتخب الجابون أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتصدر المجموعة بالتساوي مع المغرب.
فيما يأتي منتخب غانا ثالثا بدون أي نقطة بالتساوي مع جزر القُمر.
وأصبح ذلك الانتصار هو الأول للجابون في أمم إفريقيا منذ الفوز على بوركينا فاسو في افتتاح أمم إفريقيا 2015.
وتواجه الجابون غانا يوم الجمعة المقبل.
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