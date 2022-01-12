تشكيل السوبر - أرواخو وألفيش يقودان دفاع برشلونة.. وتوريس في الهجوم ضد ريال مدريد

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 19:56

كتب : FilGoal

لوك دي يونج - غرناطة × برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة التشكيل الأساسي أمام ريال مدريد في مواجهة السوبر الإسباني المقام بالسعودية.

وعاد رونالد أرواخو إلى دفاعات برشلونة بجانب داني ألفيش، بينما يقود لوك دي يونج الهجوم.

ويلعب الفريقان في نصف النهائي ويتأهل الفائز لمواجهة المتأهل من مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو.

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وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: أندري تير شتيجن

الدفاع: داني ألفيش - جيرارد بيكيه - رونالد أرواخو - خوردي ألبا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - جافي - نيكو جونزاليس

الهجوم: عثمان ديمبيلي - لوك دي يونج - فيران توريس

السوبر الإسباني برشلونة ريال مدريد
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