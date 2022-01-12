مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: بيراميدز يتفوق على فيوتشر في سباق ضم صادق

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 19:54

كتب : ياسر الشريف

محمد صادق - الإسماعيلي - الجونة - الصور من حساب الإسماعيلي الرسمي

يقترب محمد صادق لاعب وسط الإسماعيلي من الانتقال لصفوف بيراميدز.

وقال مصدر من الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "الإدارة في الطريق للموافقة على انتقال محمد صادق صانع ألعاب الفريق إلى بيراميدز".

وأوضح "بيراميدز قدم عرضا مقابل انتقال اللاعب قدره 6 ملايين جنيه".

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وتابع "نادى فيوتشر قدم عرضا قيمته 5 ملايين جنيه لانتقال اللاعب".

وأكمل "حاولنا الحصول على خدمات ناصر منسى لاعب بيراميدز مقابل انتقال صادق إلا أن مسؤولى نادى بيراميدز رفضوا الاستبدال حتى الآن رغم ما يبذل من محاولات".

اللاعب البالغ 24 عاما توج مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما 2019.

وشارك صادق الموسم الحالي في 4 مباريات وصنع هدفا وحيدا خلال 135 دقيقة.

بيراميدز الإسماعيلي محمد صادق ناصر منسي
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