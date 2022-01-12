اتحاد الكرة يعلن "إنهاء مشاكل تقنية الفيديو" بعد اجتماع مع الشركة المسؤولة

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 19:54

كتب : أحمد الخولي

خالد الدرندلي

أعلن اتحاد الكرة المصري عن "إنهاء مشاكل تقنية الفيديو VAR".

وقال بيان صادر عن اتحاد الكرة:"شهد اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع مسؤولي شركة ميديا برو لإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بتطبيق تقنية حكم الفيديو في مصر VAR".

وأوضح "رأس الاجتماع خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحازم إمام ومحمد بركات عضوا مجلس إدارة الاتحاد ووليد العطار المدير التنفيذي".

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وأتم "كما حرص النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية على حضور الاجتماع وإبداء ملاحظات الرابطة في هذا الصدد".

وتقام مباريات الدوري المصري وكأس الرابطة بتقنية الفيديو، التي دخلت مصر في إطار إدارة اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

اتحاد الكرة
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