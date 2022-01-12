بعد الجولة الأولى.. تعرف على جدول ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2021

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 22:53

كتب : FilGoal

فينسينت أبو بكر الكاميرون أمم إفريقيا

انتهت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من أمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

نستعرض معا جدول ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية الجولة الأولى

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فينسينت أبو بكر - الكاميرون - هدفان

سوفيان بوفال - المغرب - هدف واحد

كيليشي إيهيناتشو - نيجيريا - هدف واحد

آرون بوبينديزا - الجابون- هدف واحد

إبراهيما كوني - مالي - هدف واحد

آبيلي جالو - جامبيا - هدف واحد

ساديو ماني - السنغال - هدف واحد

جوستافو سانجاري - بوركينا فاسو - هدف واحد

إيساجا سيلا - غينيا - هدف واحد

جوليو تافاريس - الجابون - هدف واحد

ماكس جرادل - كوت ديفوار - هدف واحد

ترتيب هدافي أمم إفريقيا مصر تونس نيجيريا المغرب الجزائر السنغال
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