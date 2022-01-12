بعد الجولة الأولى.. تعرف على جدول ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2021

انتهت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من أمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

نستعرض معا جدول ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية الجولة الأولى

فينسينت أبو بكر - الكاميرون - هدفان

سوفيان بوفال - المغرب - هدف واحد

كيليشي إيهيناتشو - نيجيريا - هدف واحد

آرون بوبينديزا - الجابون- هدف واحد

إبراهيما كوني - مالي - هدف واحد

آبيلي جالو - جامبيا - هدف واحد

ساديو ماني - السنغال - هدف واحد

جوستافو سانجاري - بوركينا فاسو - هدف واحد

إيساجا سيلا - غينيا - هدف واحد

جوليو تافاريس - الجابون - هدف واحد

ماكس جرادل - كوت ديفوار - هدف واحد