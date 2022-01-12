بعد الجولة الأولى.. تعرف على جدول ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2021
الأربعاء، 12 يناير 2022 - 22:53
كتب : FilGoal
انتهت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من أمم إفريقيا في نسختها الـ33.
وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.
نستعرض معا جدول ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية الجولة الأولى
فينسينت أبو بكر - الكاميرون - هدفان
سوفيان بوفال - المغرب - هدف واحد
كيليشي إيهيناتشو - نيجيريا - هدف واحد
آرون بوبينديزا - الجابون- هدف واحد
إبراهيما كوني - مالي - هدف واحد
آبيلي جالو - جامبيا - هدف واحد
ساديو ماني - السنغال - هدف واحد
جوستافو سانجاري - بوركينا فاسو - هدف واحد
إيساجا سيلا - غينيا - هدف واحد
جوليو تافاريس - الجابون - هدف واحد
ماكس جرادل - كوت ديفوار - هدف واحد