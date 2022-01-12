أمم إفريقيا - مواعيد مباريات الجولة الثانية.. القنوات الناقلة والملاعب

انتهت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لأمم إفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الأولى كالتالي:

الكاميرون 2-1 بوركينا فاسو

كاب فيردي 1-0 إثيوبيا

السنغال 1-0 زيمبابوي

المغرب 1-0 غانا

غينيا 1-0 مالاوي

نيجيريا 1-0 مصر

الجزائر 0-0 سيراليون

الجابون 1-0 جزر القمر

السودان 0-0 غينيا بيساو

مالي 1-0 تونس

جامبيا 1-0 موريتانيا

كوت ديفوار 1-0 غينيا الاستوائية

مباريات الجولة الثانية

الخميس 13 يناير

الكاميرون مع إثيوبيا - الساعة 6:00 مساء - الملعب: أولمبي

بوركينا فاسو مع كاب فيردي - الساعة 9:00 - الملعب: أولمبي

الجمعة 14 يناير

السنغال مع غينيا - الساعة 3:00 عصرا - الملعب: كويكونج

مالاوي مع زيمبابوي - الساعة 6:00 مساء - الملعب: كويكونج

المغرب مع جزر القمر - الساعة 6:00 مساء - الملعب: أحمدو أهيدجو

الجابون مع غانا - الساعة 9:00 مساء - الملعب: أحمدو أهيدجو

السبت 15 يناير

نيجيريا مع السودان - الساعة 6:00 مساء - الملعب: رومدي أدجيا

مصر مع غينيا بيساو - الساعة 9:00 مساء - الملعب: رومدي أدجيا

الأحد 16 يناير

جامبيا مع مالي - الساعة 3:00 عصرا - الملعب: ليمبي

تونس مع موريتانيا - الساعة 6:00 - الملعب:ليمبي

كوت ديفوار مع سيراليون - الساعة 6:00 - الملعب: جابوما

الجزائر مع غينيا الإستوائية - الساعة 9:00 - الملعب: جابوما

وتذاع المباريات عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2.