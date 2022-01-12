أمم إفريقيا - مواعيد مباريات الجولة الثانية.. القنوات الناقلة والملاعب

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 22:53

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

انتهت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لأمم إفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الأولى كالتالي:

الكاميرون 2-1 بوركينا فاسو

أخبار متعلقة
مدرب مالي: قلت للاعبين إننا لا يمكننا التحكم فيما يحدث خارج الملعب عبد الحفيظ: نجهز لسفر أكرم توفيق خارج مصر لإجراء الجراحة.. وموعد العودة إلى القاهرة أمم إفريقيا - إصابة ثنائي السنغال بفيروس كورونا أمم إفريقيا - مدرب تونس: ما حدث أمام مالي لم أره طوال حياتي

كاب فيردي 1-0 إثيوبيا

السنغال 1-0 زيمبابوي

المغرب 1-0 غانا

غينيا 1-0 مالاوي

نيجيريا 1-0 مصر

الجزائر 0-0 سيراليون

الجابون 1-0 جزر القمر

السودان 0-0 غينيا بيساو

مالي 1-0 تونس

جامبيا 1-0 موريتانيا

كوت ديفوار 1-0 غينيا الاستوائية

مباريات الجولة الثانية

الخميس 13 يناير

الكاميرون مع إثيوبيا - الساعة 6:00 مساء - الملعب: أولمبي

بوركينا فاسو مع كاب فيردي - الساعة 9:00 - الملعب: أولمبي

الجمعة 14 يناير

السنغال مع غينيا - الساعة 3:00 عصرا - الملعب: كويكونج

مالاوي مع زيمبابوي - الساعة 6:00 مساء - الملعب: كويكونج

المغرب مع جزر القمر - الساعة 6:00 مساء - الملعب: أحمدو أهيدجو

الجابون مع غانا - الساعة 9:00 مساء - الملعب: أحمدو أهيدجو

السبت 15 يناير

نيجيريا مع السودان - الساعة 6:00 مساء - الملعب: رومدي أدجيا

مصر مع غينيا بيساو - الساعة 9:00 مساء - الملعب: رومدي أدجيا

الأحد 16 يناير

جامبيا مع مالي - الساعة 3:00 عصرا - الملعب: ليمبي

تونس مع موريتانيا - الساعة 6:00 - الملعب:ليمبي

كوت ديفوار مع سيراليون - الساعة 6:00 - الملعب: جابوما

الجزائر مع غينيا الإستوائية - الساعة 9:00 - الملعب: جابوما

وتذاع المباريات عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2.

مصر تونس نيجيريا الجزائر السنغال المغرب
نرشح لكم
عبد الفتاح يكشف لـ في الجول تفاصيل مثيرة بشأن سيكازوي: أصيب بضربة شمس عٌقم تهديفي وتألق الحراس في أبرز أرقام الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2021 دموع جراديل بعد الجولة الأولى.. تعرف على جدول ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2021
أخر الأخبار
عبد الفتاح يكشف لـ في الجول تفاصيل مثيرة بشأن سيكازوي: أصيب بضربة شمس 45 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أنشيلوتي: كانت مباراة صعبة وبإمكاننا الدفاع أفضل.. وبرشلونة يتحسن باستمرار ساعة | الدوري الإسباني
تشافي: كنا أفضل من ريال مدريد في أوقات كثيرة.. وليس لدي شكوى من اللاعبين ساعة | أوروبا
سانشيز يعيد سيناريو 2005.. إنتر بطل السوبر الإيطالي ساعة | الدوري الإيطالي
عٌقم تهديفي وتألق الحراس في أبرز أرقام الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2021 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الانتصار رقم 100 في الكلاسيكو.. ريال مدريد يهزم برشلونة ويتأهل لنهائي السوبر 2 ساعة | الدوري الإسباني
إلى نهائي كأس الرابطة.. تشيلسي يكرر انتصاره على توتنام وينتظر "أحد المجهولين" 2 ساعة | أوروبا
خبر في الجول – اختبار طبي لـ طارق حامد وعمر السعيد لتحديد موقفها من مواجهة فاركو 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 2 مصدر من المنتخب لـ في الجول: نحن في مشكلة كبيرة.. اشتباه في إصابة قوية لـ أكرم وموقف فتوح 3 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 4 الاتحاد المصري يعلن التشخيص النهائي لإصابتي أكرم توفيق وأحمد فتوح