أمم إفريقيا - مواعيد مباريات الجولة الثانية.. القنوات الناقلة والملاعب
الأربعاء، 12 يناير 2022 - 22:53
كتب : FilGoal
انتهت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لأمم إفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.
وجاءت نتائج مباريات الجولة الأولى كالتالي:
الكاميرون 2-1 بوركينا فاسو
كاب فيردي 1-0 إثيوبيا
السنغال 1-0 زيمبابوي
المغرب 1-0 غانا
غينيا 1-0 مالاوي
نيجيريا 1-0 مصر
الجزائر 0-0 سيراليون
الجابون 1-0 جزر القمر
السودان 0-0 غينيا بيساو
مالي 1-0 تونس
جامبيا 1-0 موريتانيا
كوت ديفوار 1-0 غينيا الاستوائية
مباريات الجولة الثانية
الخميس 13 يناير
الكاميرون مع إثيوبيا - الساعة 6:00 مساء - الملعب: أولمبي
بوركينا فاسو مع كاب فيردي - الساعة 9:00 - الملعب: أولمبي
الجمعة 14 يناير
السنغال مع غينيا - الساعة 3:00 عصرا - الملعب: كويكونج
مالاوي مع زيمبابوي - الساعة 6:00 مساء - الملعب: كويكونج
المغرب مع جزر القمر - الساعة 6:00 مساء - الملعب: أحمدو أهيدجو
الجابون مع غانا - الساعة 9:00 مساء - الملعب: أحمدو أهيدجو
السبت 15 يناير
نيجيريا مع السودان - الساعة 6:00 مساء - الملعب: رومدي أدجيا
مصر مع غينيا بيساو - الساعة 9:00 مساء - الملعب: رومدي أدجيا
الأحد 16 يناير
جامبيا مع مالي - الساعة 3:00 عصرا - الملعب: ليمبي
تونس مع موريتانيا - الساعة 6:00 - الملعب:ليمبي
كوت ديفوار مع سيراليون - الساعة 6:00 - الملعب: جابوما
الجزائر مع غينيا الإستوائية - الساعة 9:00 - الملعب: جابوما
وتذاع المباريات عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2.