عودة حسام عاشور بعد غياب 236 يوما

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 19:09

كتب : FilGoal

حسام عاشور - الاتحاد السكندري

عاد حسام عاشور لاعب وسط الاتحاد السكندري للمشاركة في المباريات عقب تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وشارك قائد الأهلي السابق كبديل في آخر 10 دقائق أمام بيراميدز في الجولة الأولى من كأس الرابطة المصرية المحترفة.

وغاب عاشور منذ 21 مايو 2021 عقب إصابته أمام المصري البورسعيدي في الدوري.

أخبار متعلقة
الخطيب يرد على عودة حسام عاشور وأزمة موسيماني وموقف كهربا وإلغاء عقوبة السوبر حسام عاشور يوضح لـ في الجول حقيقة اعتزاله حسام عاشور لـ في الجول: التشخيص المبدئي لإصابتي قطع جزئي في الرباط الصليبي الاتحاد يعلن إصابة حسام عاشور بقطع في الرباط الصليبي الأمامي

وعاد عاشور إلى الملاعب بعد غياب دام 236 يوما.

ولم يخض عاشور إلا 9 مباريات مع الاتحاد الموسم الماضي بواقع 257 دقيقة.

وافتتح زعيم الثغر مشواره في كأس الرابطة المصرية بالفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1 ضمن مواجهات المجموعة الأولى.

حسام عاشور الاتحاد السكندري كأس الرابطة المصرية بيراميدز
نرشح لكم
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: بيراميدز يتفوق على فيوتشر في سباق ضم صادق اتحاد الكرة يعلن "إنهاء مشاكل تقنية الفيديو" بعد اجتماع مع الشركة المسؤولة في الجول يكشف - سبب غياب عمار حمدي عن قائمة الأهلي أمام الجونة في عودة حسام عاشور.. الاتحاد يهزم بيراميدز في افتاح مشواره بـ كأس الرابطة
أخر الأخبار
تشكيل أمم إفريقيا - لاعب بيراميدز يقود كوت ديفوار.. ونيسوي في هجوم غينيا الإستوائية 14 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بي إن: اللجنة المنظمة تطالب وفود المنتخبات في ليمبي بتوخي الحذر بعد "تهديدات إرهابية جدية" 16 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الاعتداء على الصحفيين وعدم وجود المستلزمات الأساسية.. أزمات غريبة في بطولة أمم إفريقيا 27 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
اتحاد الجابون لـ في الجول: شفاء أوباميانج وليمينا من كورونا.. وإصابة المدرب 36 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل السوبر - أرواخو وألفيش يقودان دفاع برشلونة.. وتوريس في الهجوم ضد ريال مدريد 44 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: بيراميدز يتفوق على فيوتشر في سباق ضم صادق 45 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن "إنهاء مشاكل تقنية الفيديو" بعد اجتماع مع الشركة المسؤولة 46 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف - سبب غياب عمار حمدي عن قائمة الأهلي أمام الجونة 56 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 2 مصدر من المنتخب لـ في الجول: نحن في مشكلة كبيرة.. اشتباه في إصابة قوية لـ أكرم وموقف فتوح 3 الاتحاد المصري يعلن التشخيص النهائي لإصابتي أكرم توفيق وأحمد فتوح 4 وكيل بدر بانون يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته ومدة الغياب