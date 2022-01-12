عودة حسام عاشور بعد غياب 236 يوما

عاد حسام عاشور لاعب وسط الاتحاد السكندري للمشاركة في المباريات عقب تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وشارك قائد الأهلي السابق كبديل في آخر 10 دقائق أمام بيراميدز في الجولة الأولى من كأس الرابطة المصرية المحترفة.

وغاب عاشور منذ 21 مايو 2021 عقب إصابته أمام المصري البورسعيدي في الدوري.

وعاد عاشور إلى الملاعب بعد غياب دام 236 يوما.

ولم يخض عاشور إلا 9 مباريات مع الاتحاد الموسم الماضي بواقع 257 دقيقة.

وافتتح زعيم الثغر مشواره في كأس الرابطة المصرية بالفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1 ضمن مواجهات المجموعة الأولى.