الحارس الثالث.. مونكورو يحصد جائزة رجل مباراة تونس ومالي

حصد إبراهيم مونكورو حارس مرمى مالي جائزة رجل مباراة مالي وتونس في الجولة الأولى من المجموعة السادسة لـ كأس الأمم الإفريقية 2021.

وأصبح مونكورو ثالث حارس يحصد جائزة رجل المباراة في كأس الأمم بعد حارسي سيراليون والسودان أمس.

وتصدى مونكورو لـ 3 كرات، وركلة جزاء لوهبي الخزري مهاجم تونس.

قام بثلاث تصديات حافظت للنسور على الثلاث نقاط أمام تونس🔥 إبراهيم مونكورو يفوز بجائزة رجل المباراة بجدارة واستحقاق.👏#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/GdbuNGQJOn — FilGoal (@FilGoal) January 12, 2022

وقاد الحارس البالغ 31 عاما منتخب بلاده للفوز الأول في كأس الأمم الإفريقية على حساب نسور قرطاج في المجموعة التي تضم أيضا جامبيا وموريتانيا.

Bosso Mounkoro is the second goalkeeper with an outstanding performance to earn him the TotalEnergies Man of the Match award. 🏅 HERO! 🧤#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #TUNMLI | @Football2gether pic.twitter.com/f74noF1Az4 — #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 12, 2022

وشهدت المباراة أحداثا مثيرة للغاية، وشهدت مباراة منتخب تونس ومالي التي أقيمت في كأس أمم إفريقيا 2021 مهزلة تحكيمية إذ أنها انتهت قبل الـ90 دقيقة.

نعم هذا ما حدث ولم يكن مرة بل مرتين.

القصة بطلها الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

ففي الدقيقة 89 و47 ثانية وقبل بلوغ الدقيقة 90 أعلن الحكم نهاية المباراة بانتصار مالي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة لحساب المجموعة السادسة.

وهرع منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس إلى الحكم ليؤكد له أن الوقت الأصلي لم ينته بعد.

تلك الواقعة لم تكن الأولى خلال المباراة.

إذ أنه في الدقيقة 85 أعلن الحكم أيضا نهاية المباراة ولكن بعد ما يقرب من دقيقة ونصف تراجع عن قراره واستكمل المباراة.