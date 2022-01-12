الحارس الثالث.. مونكورو يحصد جائزة رجل مباراة تونس ومالي

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 19:00

كتب : FilGoal

إبراهيم مونكورو - حارس مرمى مالي - الصورة من حساب مازيمبي

حصد إبراهيم مونكورو حارس مرمى مالي جائزة رجل مباراة مالي وتونس في الجولة الأولى من المجموعة السادسة لـ كأس الأمم الإفريقية 2021.

وأصبح مونكورو ثالث حارس يحصد جائزة رجل المباراة في كأس الأمم بعد حارسي سيراليون والسودان أمس.

وتصدى مونكورو لـ 3 كرات، وركلة جزاء لوهبي الخزري مهاجم تونس.

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وقاد الحارس البالغ 31 عاما منتخب بلاده للفوز الأول في كأس الأمم الإفريقية على حساب نسور قرطاج في المجموعة التي تضم أيضا جامبيا وموريتانيا.

وشهدت المباراة أحداثا مثيرة للغاية، وشهدت مباراة منتخب تونس ومالي التي أقيمت في كأس أمم إفريقيا 2021 مهزلة تحكيمية إذ أنها انتهت قبل الـ90 دقيقة.

نعم هذا ما حدث ولم يكن مرة بل مرتين.

القصة بطلها الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

ففي الدقيقة 89 و47 ثانية وقبل بلوغ الدقيقة 90 أعلن الحكم نهاية المباراة بانتصار مالي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة لحساب المجموعة السادسة.

وهرع منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس إلى الحكم ليؤكد له أن الوقت الأصلي لم ينته بعد.

تلك الواقعة لم تكن الأولى خلال المباراة.

إذ أنه في الدقيقة 85 أعلن الحكم أيضا نهاية المباراة ولكن بعد ما يقرب من دقيقة ونصف تراجع عن قراره واستكمل المباراة.

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