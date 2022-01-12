تشكيل السوبر - ناتشو في الدفاع وبنزيمة يقود هجوم ريال مدريد أمام برشلونة

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 18:58

كتب : FilGoal

فريق ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الأساسي أمام برشلونة في السوبر الإسباني المقام بالسعودية.

ويغيب دافيد ألابا عن اللقاء ويعوضه ناتشو فيرنانديز في خط الدفاع.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي:

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الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كاربخال - إدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس

الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

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