مصدر من الاتحاد المغربي لـ في الجول: سلبية مسحة ثنائي المنتخب.. انضمام بنشرقي وتنسيق رحيل بانون

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 18:49

كتب : محمد عبد العظيم

قميص المغرب أمم إفريقيا 2021 (نفس قميص كأس العرب)

كشف مصدر من الاتحاد المغربي عن انضمام أشرف بنشرقي لبعثة المنتخب المشاركة في أمم إفريقيا مشيرا إلى سلبية كل أعضاء البعثة.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

بدر بانون

النادي : الأهلي

المغرب

وقال مصدر من الاتحاد المغربي لـFilGoal.com: "أشرف بنشرقي انضم لبعثة المنتخب اليوم وشارك في التدريبات للمرة الأولى".

وانضم أشرف بنشرقي لصفوف منتخب المغرب بديلا لبدر بانون الذي تأكدت حاجته لراحة من 3 إلى 4 أسابيع بعد توابع إصابته بفيروس كورونا.

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وأضاف "البعثة خضعت لمسحة جاءت نتيجتها سلبية بالكامل بما فيهم أيوب الكعبي وأيمن برقوق الذي كان مصابا من قبل".

وتابع "صفوف المنتخب مكتملة، وننسق مغادرة بدر بانون المعسكر خلال الساعات المقبلة".

وبدأ منتخب المغرب مشواره في أمم إفريقيا بالفوز على غانا بهدف دون رد.

واوقعت القرعة المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات غانا والجابون وجزر القمر.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

ويلعب منتخب المغرب مع جزر القمر 14 يناير الجاري في الجولة الثانية من دور المجموعات.

المغرب أشرف بنشرقي بدر بانون أمم إفريقيا
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