الكشف عن رقم كهربا مع هاتاي سبور التركي

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 18:43

كتب : أحمد الخولي

كهربا - هاتاي سبور

أعلن نادي هاتاي سبور التركي ضم محمود عبد المنعم "كهربا".

وسيرتدي جناح الأهلي المُعار لنهاية الموسم القميص رقم 9.

وأوضح النادي وجود بند شراء في عقد الجناح الدولي المصري.

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وذلك بعدما مدد كهربا تعاقده مع الأهلي لسنة إضافية دون أي شروط.

وانتقل كهربا لصفوف هاتاي على سبيل الإعارة لمدة ست شهور مقابل 500 ألف دولار مع وضع بأحقية البيع مقابل مليوني دولار.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في مباراتين فقط بدوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم هدفا وصنع هدفين، لكنه لم يلعب في الدوري لأي دقيقة.

وانتقل كهربا للأهلي من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي في يناير 2020، بعد فسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك في صيف 2019.

وفاز كهربا مع الأهلي بلقب الدوري المصري مرة وكأس مصر مرة، ودوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرتين.

وحصل أيضا على المركز الثالث في كأس العالم للأندية عام 2020.

وأصبح الدوري التركي يضم حاليا كل من: مصطفى محمد مع جالاتا سراي - كريم حافظ مع مالاتيا سبور - أحمد ياسر ريان مع ألتاي سبور - أحمد حسن كوكا مع كونيا سبور.

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