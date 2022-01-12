الأهلي يعلن مسحة طبية جديدة لـ تاو الخميس

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 18:42

كتب : حسام نور الدين

بيرسي تاو مع الأهلي أمام المقاولون العرب

أعلن النادي الأهلي عن خضوع بيرسي تاو لمسحة طبية جديدة غدا الخميس للاطمئنان على حالته.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي عن تحديد موعد مشاركة بيرسي تاو في التدريبات الجماعية في ضوء نتيجة المسحة.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "حالة بيرسي تاو جيدة وفي تحسن مستمر".

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وأضاف "يخضع تاو لمسحة جديدة صباح غدا الخميس لتحديد موقف مشاركته في التدريبات من عدمها".

وتابع أبو عبلة "تاو يؤدي تدريبات بدنية خفيفة في المنزل بالتنسيق مع الجهاز الفني والطبي لحين عودته للانتظام في التدريبات الجماعية في ضوء نتيجة المسحة".

ويلعب الأهلي أمام الجونة في الثانية والنصف عصر غدا الخميس على ملعب الأهلي We السلام ضمن منافسات الجولة الأولى في بطولة كأس الرابطة.

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