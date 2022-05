كيروش: نشعر بالألم والحزن

قال كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، إنه يشعر بالألم والحزن بعد الخسارة من نيجيريا 1-0 في مستهل مشوار الفريقين في المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا.

وكتب كيروش عبر تويتر: "نشعر بالألم والحزن، لا شك في ذلك، لأننا نريد دائما أن نلعب بشكل جيد وأن نقدم السعادة لجماهيرنا وأصدقائنا وعائلاتنا. فخورون بالتزامنا ونريد أن نجعل الناس فخورين بنا".

We feel hurt and sad, no doubt about that because we always want to perform well and deliver happiness to our Fans, Friends, and Families. We are proud of our commitment and we want to make people proud of us. ➡️