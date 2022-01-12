كيروش: نشعر بالألم والحزن

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 18:42

كتب : FilGoal

صلاح - كيروش

قال كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، إنه يشعر بالألم والحزن بعد الخسارة من نيجيريا 1-0 في مستهل مشوار الفريقين في المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا.

وكتب كيروش عبر تويتر: "نشعر بالألم والحزن، لا شك في ذلك، لأننا نريد دائما أن نلعب بشكل جيد وأن نقدم السعادة لجماهيرنا وأصدقائنا وعائلاتنا. فخورون بالتزامنا ونريد أن نجعل الناس فخورين بنا".

لا شيء، لم يقدم منتخب مصر أي شيء ضد نيجيريا، لم نلعب بشكل واضح لم يكن هناك طريقة معينة نلجأ لها، حتى لمحات الخطورة كانت بمجهود فردي فقط والنتيجة هزيمة مبكرة وأولى في دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا منذ عام 2004.

وخسر منتخب مصر من نيجيريا الثلاثاء بهدف دون رد في ملعب رومدي أدجيا في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

سجل هدف المباراة الوحيد كيليتشي إيهيناتشو بتسديدة قوية بيسراه في الدقيقة 30.

بتلك النتيجة حصد منتخب نيجيريا أول ثلاث نقاط له في البطولة فيما لم يحصد منتخب مصر أي نقطة.

مصر نيجيريا غينيا بيساو كأس أمم إفريقيا كارلوس كيروش
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