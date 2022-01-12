انتهت أمم إفريقيا – موريتانيا (0) - (1) جامبيا.. انتصار تاريخي

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 18:35

كتب : FilGoal

هدف أبلي جالو - موريتانيا وجامبيا - كأس أمم إفريقيا 2021

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نهاية المباراة بانتصار تاريخي لجامبيا بهدف دون رد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم جامبيا بهدف دون رد.

ق10: جوووول أبلي جالو يسجل أول هدف في تاريخ جامبيا في مشاركته الأولى في البطولة وجاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.

موريتانيا جامبيا كأس أمم إفريقيا
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