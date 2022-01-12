عبد الحفيظ: نجهز لسفر أكرم توفيق خارج مصر لإجراء الجراحة.. وموعد العودة إلى القاهرة

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 18:05

كتب : حسام نور الدين

منتخب مصر - كأس العرب - أكرم توفيق

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن تواصله مع أكرم توفيق لاعب الفريق بعد الإصابة التي لحقت به مع المنتخب المصري.

أكرم توفيق

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي بعد إصابته أمام نيجيريا في المباراة الافتتاحية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "تواصلت مع أكرم توفيق بعد الإصابة التي لحقت به مع المنتخب".

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وأضاف "أكرم سيعود إلى القاهرة يوم السبت المقبل، وهناك تواصلا مستمرا معه ومتابعة دقيقة لحالته".

وكشف "جار الترتيب لسفره خارج مصر من أجل إجراء الجراحة وتلقي العلاج اللازم".

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية.

ويواجه الأهلي فريق الجونة في الثانية والنصف عصر غدا الخميس على ملعب الأهلي We السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

الأهلي أكرم توفيق سيد عبد الحفيظ
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