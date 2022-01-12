أمم إفريقيا - مدرب تونس: ما حدث أمام مالي لم أره طوال حياتي

أبدى منذر الكبير المدير الفني للمنتخب التونسي اندهاشه مما حدث في مباراة بلاده أمام مالي.

وشهدت مباراة منتخب تونس ومالي التي أقيمت في كأس أمم إفريقيا 2021 مهزلة تحكيمية إذ أنها انتهت قبل الـ90 دقيقة.

وقال منذر الكبير في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "من الصعب للغاية إدارة الشؤون غير الرياضية".

وأضاف "أطلق صافرة النهاية في الدقيقة 85. ثم مرة أخرى في الدقيقة 89. كان من المفترض أن تكون هناك 7-8 دقائق إضافية. إنه قراره لا يمكن تفسيره."

وتابع "كان اللاعبون بدأوا في التواجد في حمامات الجليد لمدة 35 دقيقة قبل أن يتم استدعاؤهم مرة أخرى".

وواصل "أعلم في مهنة التدريب لمدة 30 عاما ولم أر شيئا مثل ذلك. حتى الحكم الرابع كان يستعد لرفع الوقت بدل الضائع ثم أطلق الحكم الصافرة".

وأتم "هذا القرار لا يمكن تفسيره، لا أستطيع أن أفهم كيف اتخذه. سنرى ما سيحدث".

وطلبت تونس إعادة المباراة بكاملها من البداية. (طالع التفاصيل)

في الدقيقة 85 أعلن الحكم أيضا نهاية المباراة ولكن بعد ما يقرب من دقيقة ونصف تراجع عن قراره واستكمل المباراة.

وفي النهاية تدخلت قوات الأمن لحماية الحكم من اعتراضات لاعبي والجهاز الفني لتونس.

هذا بالإضافة لأنه في الدقيقة 79 كان سيكازوي يشير للحكم الرابع باحتساب خمس دقائق وقت بدل من الضائع.

وفي الدقيقة 89 و47 ثانية وقبل بلوغ الدقيقة 90 أعلن الحكم نهاية المباراة بانتصار مالي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة لحساب المجموعة السادسة.

وتسبب القرار في غضب عارم من لاعبي تونس والجهاز الفني الذي احتك أحد أعضائه بالحكم الزامبي.

وبعد ما يقرب من 20 دقيقة طلب الحكم من لاعبي المنتخبين العودة لاستكمال المباراة.

ولم يتواجد سيكازوي في أرضية الملعب وتم إسناد اللقاء للحكم الرابع.

ووفقا لمراسل شبكة "بي إن سبورتس" رفض لاعبو مالي العودة لاستكمال المباراة.

وتقرر استدعاء مدرب مالي محمد ماجاسوبا من المؤتمر الصحفي للعودة لاستكمال اللقاء.

وقال مراسل "بي إن سبورتس" المتواجد في أرضية الملعب فإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يطلب استكمال دقيقة من الوقت الأصلي ثم دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

وأضاف "مدرب مالي يقول لمسؤولي كاف إن اللاعبين الآن يقومون بالاستحمام ومن المرجح رفض العودة لاستكمال المباراة".

وأكمل "مسؤول لجنة المسابقات في كاف يلح على مدربي مالي وتونس للعودة لاستكمال المباراة لإنقاذ سمعة قارة إفريقيا ولكن مدرب مالي يرفض، ومدرب تونس يريد الاستفادة من الوضع الحالي لصالح منتخب بلاده".

في الوقت ذاته قال مصدر من كاف لـFilGoal.com إن: "المناقشات حتى الآن مستمرة ولم نتخذ القرار النهائي باستكمال مباراة تونس ومالي من عدمه".

وفي الساعة 5 و28 دقيقة بتوقيت القاهرة توافد لاعبو مالي لأرضية ملعب المباراة لاستكمالها.

ولكن رفض منتخب تونس العودة وطلب بالعودة للائحة.