أمم إفريقيا - إصابة ثنائي السنغال بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم إصابة الثنائي إدريسا جانا جاي وفودي بالو توري بفيروس كورونا.

وأفاد الاتحاد السنغالي في بيان: "أجرت البعثة مسحة يوم الأربعاء، قبل 48 ساعة من لقاء غينيا، جاءت النتائج كلها سلبية باستثناء لاعبين اثنين".

وأضاف البيان "لقد جاءت نتيجة فخص إدريسا جانا جاي وفودي بالو توري إيجابية".

وبذلك تأكد غياب الثنائي عن لقاء غينيا.

واستعادت السنغال أربعة لاعبين مصابين بفيروس كورونا، وأصبحوا جاهزين للمشاركة أمام غينيا.

وأعلن فامارا ديدهيو مهاجم فريق ألانيا سبور، سلبية مسحته لفيروس كورونا، وأنه بات جاهزا للمباراة المقبلة.

ديدهيو كتب على حسابه عبر تويتر: "سعيد بعودتي للتدريبات بعدما ظهرت مسحتي سلبية اليوم. شكرا لكم على رسائلكم".

ديدهيو كان قد ظهرت إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة الأولى، رفقة إدوارد ميندي حارس تشيلسي، وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي.

صاحب الـ29 عاما يملك 17 مباراة دولية. سجل فيهم 9 أهداف.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، شفاء الثلاثي ساليو سياس، ونامبليس ميندي، وبابي ماتار سار من فيروس كروونا أيضا.

السنغال فازت في المباراة الأولى على زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.