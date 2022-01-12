تشكيل أمم إفريقيا - حبيب يقود هجوم موريتانيا.. وجامبيا يتسلح بـ تراوري وأدامز

دفع ديديه جوميز المدير الفني لمنتخب موريتانيا بثلاثي هجومي لفريقه في مواجهة جامبيا.

ويلعب منتخب موريتانيا ضد جامبيا في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وجاء تشكيل موريتانيا كالآتي:

المرمى: ديوب باباكار

الدفاع: كاراموكو سوليماني – عبيدي علي – فوفانا جوسوما – موسى نداي

الوسط: محمد يالي – عبد الله محمود – عبد القادر تايم

الهجوم: الحسين حبيب – با بابا إيبنو – أبوباكر كامارا

بينما جاء تشكيل جامبيا كالآتي:

جامبيا: جوبي مودو

الدفاع: أبلي جالو – عمر كولي – سوليماني ماريح – أسان سيساي

الوسط: موسى بارو – جوميز جيمس – با مودو جاجني

الهجوم: إيبريما كولي – إيبو توراي – إيبريما أدامز

video:1