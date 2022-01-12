تأجيل انطلاق مباراة موريتانيا وجامبيا 45 دقيقة

تأجل انطلاق مباراة موريتانيا وجامبيا في الجولة الأولى من المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا.

وأوضح المنظمون أن ركلة البداية ستتأجل في رسالة تم بثها أثناء إجراء اللاعبين لعمليات الإحماء.

وتأجلت المباراة 45 دقيقة، لتبدأ في الساعة السابعة إلا ربع.

ويأتي التأجيل، بعد الجدل الذي حدث في مباراة طرفي المجموعة الآخرين، تونس ومالي.

في الدقيقة 85 أعلن الحكم أيضا نهاية المباراة ولكن بعد ما يقرب من دقيقة ونصف تراجع عن قراره واستكمل المباراة.

وفي النهاية تدخلت قوات الأمن لحماية الحكم من اعتراضات لاعبي والجهاز الفني لتونس.

هذا بالإضافة لأنه في الدقيقة 79 كان سيكازوي يشير للحكم الرابع باحتساب خمس دقائق وقت بدل من الضائع.

وفي الدقيقة 89 و47 ثانية وقبل بلوغ الدقيقة 90 أعلن الحكم نهاية المباراة بانتصار مالي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة لحساب المجموعة السادسة.

وتسبب القرار في غضب عارم من لاعبي تونس والجهاز الفني الذي احتك أحد أعضائه بالحكم الزامبي.

وبعد ما يقرب من 20 دقيقة طلب الحكم من لاعبي المنتخبين العودة لاستكمال المباراة.

ولم يتواجد سيكازوي في أرضية الملعب وتم إسناد اللقاء للحكم الرابع.

ووفقا لمراسل شبكة "بي إن سبورتس" رفض لاعبو مالي العودة لاستكمال المباراة.

وتقرر استدعاء مدرب مالي محمد ماجاسوبا من المؤتمر الصحفي للعودة لاستكمال اللقاء.

وقال مراسل "بي إن سبورتس" المتواجد في أرضية الملعب فإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يطلب استكمال دقيقة من الوقت الأصلي ثم دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

وأضاف "مدرب مالي يقول لمسؤولي كاف إن اللاعبين الآن يقومون بالاستحمام ومن المرجح رفض العودة لاستكمال المباراة".

وأكمل "مسؤول لجنة المسابقات في كاف يلح على مدربي مالي وتونس للعودة لاستكمال المباراة لإنقاذ سمعة قارة إفريقيا ولكن مدرب مالي يرفض، ومدرب تونس يريد الاستفادة من الوضع الحالي لصالح منتخب بلاده".

في الوقت ذاته قال مصدر من كاف لـFilGoal.com إن: "المناقشات حتى الآن مستمرة ولم نتخذ القرار النهائي باستكمال مباراة تونس ومالي من عدمه".

وفي الساعة 5 و28 دقيقة بتوقيت القاهرة توافد لاعبو مالي لأرضية ملعب المباراة لاستكمالها.

ولكن رفض منتخب تونس العودة وطلب بالعودة للائحة.