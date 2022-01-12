مران الأهلي - محاضرة من موسيماني مع اللاعبين.. وتدريبات بدنية شاقة

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي.

ويلعب الأهلي أمام الجونة عصر غدا الخميس في افتتاح مباريات الفريق ببطولة كأس الرابطة المصرية.

وحرص موسيماني على عقد محاضرة اليوم داخل ملعب التتش بمقر النادي في الجزيرة ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وقام موسيماني بشرح نقاط القوة والضعف في فريق الجونة قبل المواجهة المحدد لها عصر الخميس.

وحرص موسيماني على إقامة تراي ماتش في ختام المران الجماعي للفريق اليوم.

ووجه موسيماني اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية المحددة، وشهد المران جانبا من التدريبات البدنية الشاقة، شارك فيها جميع اللاعبين تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى تدريبات الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في فقرات تدريبية متنوعة للحراس.

وقام موسيماني في ختام المران بالاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين وموعد عودتهم ونتيجة المسحة الطبية للاعبين الغائبين في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة.