مران الزمالك - راحة لـ طارق حامد.. وإسلام جابر حارس مرمى

حصل الثنائي طارق حامد وعمر السعيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء في ظل إصابتهما.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

وخضع الثنائي لتدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة طبيب الفريق.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة التي تضم كل من: فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

وقسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين إلى 4 مجموعات في بداية المران لأداء تدريبات خططية وفنية خاصة.

وتولى كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق وأمير عزمي المدرب المساعد والبرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال، الإشراف على تنفيذ التدريبات مع كل مجموعة مختلفة.

وانتظم محمد عواد حارس مرمى الفريق في التدريبات بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية بسبب إصابته بكدمة خفيفة في الظهر.

وأدى عواد تدريبات منفردة بالركض حول الملعب، قبل المشاركة في تدريبات الحراس الجماعية تحت إشراف أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى القلعة البيضاء.

وحرص على التواجد في المنطقة الخاصة بتدريب حراس المرمى خلال المران.

وتابع كارتيرون تدريبات الحراس وطريقة تنفيذ التدريبات، في ظل سعيه للارتقاء بمستوى الحراس الناشئين المتواجدين مع الفريق الأول وهم السيد عطية ومحمد نديم ومعاذ علاء، تحت قيادة أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق.

وأدى يوسف أوباما ومحمد أشرف وحسام أشرف وحسام عبد المجيد رباعي الفريق، فقرة خاصة بالتسديد من الكرات الثابتة.

كما شارك إسلام جابر في هذه الفقرة ولكن كحارس مرمى.

واجتمع كارتيرون مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، من أجل الاطمئنان على حالة المصابين طارق حامد وعمر السعيد وشيكابالا.

ومن المقرر أن الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم 14 يناير الجاري.