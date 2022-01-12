نهاية قبل التسعين

انتصر المنتخب المالي على نظيره التونسي بهدف في مباراة شهدت العديد من الأحداث الغريبة.

والتقى الفريقان في افتتاح مباريات المجموعة السادسة التي تضم إلى جوارهما موريتانيا وزامبيا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

معلول وحمزة المثلوثي يقودان تشكيل تونس ضد مالي 🇹🇳 معلول وحمزة المثلوثي يقودان تشكيل تونس ضد مالي 🇹🇳#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/YVAauNnJLX — FilGoal (@FilGoal) January 12, 2022

وسجل إبراهيما كونيه هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

وأهدر وهبي الخزري ركلة جزاء لتونس قبل 13 دقيقة من نهاية اللقاء.

ضربة جزاء وهبي الخزري المهدرة ❌🇹🇳 pic.twitter.com/TM7cwPLziv — FilGoal (@FilGoal) January 12, 2022

وفي واقعة غريبة أنهى الحكم جيان سيكازوي المباراة في الدقيقة 86 قبل أن يستدرك الأمر ويكمل المباراة.

بعد هذه الواقعة طرد الحكم البلال توري لاعب مالي قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وحين وصلت المباراة إلى الدقيقة 89:48 فوجئ الجميع بسيكازوي يطلق صافرة نهاية اللقاء.

الحكم سيكازوي أنهى اللقاء في الدقيقة 85 ثم قابل هذا القرار اعتراضات من الجانب التونسي ليقرر استكمال اللقاء في الدقيقة 89:53 أنهى اللقاء دون احتساب وقت ضائع وقبل اكتمال الوقت الأصلي -المباراة شهدت احتساب ضربتين جزاء وبطاقة حمراء للاعب مالي ورجوع للفار في لقطتين ماذا يحدث؟ pic.twitter.com/r68qt6PxiU — FilGoal (@FilGoal) January 12, 2022

واعترض الجانب التونسي بشدة لكن هذا لم يغير من الأمر في شيء.

بعد مرور 20 دقيقة عاد الحكم لأرض الملعب واستدعى الفريقين لاستكمال المباراة

ودخل لاعبو مالي لأرض الملعب عقب مرور 30 دقيقة من اللقاء.

بعدها رفض المنتخب التونسي العودة للملعب لرغبتها في إعادة المباراة.