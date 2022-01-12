نهاية قبل التسعين

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 16:59

كتب : FilGoal

مالي تهزم تونس

انتصر المنتخب المالي على نظيره التونسي بهدف في مباراة شهدت العديد من الأحداث الغريبة.

والتقى الفريقان في افتتاح مباريات المجموعة السادسة التي تضم إلى جوارهما موريتانيا وزامبيا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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وسجل إبراهيما كونيه هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

وأهدر وهبي الخزري ركلة جزاء لتونس قبل 13 دقيقة من نهاية اللقاء.

وفي واقعة غريبة أنهى الحكم جيان سيكازوي المباراة في الدقيقة 86 قبل أن يستدرك الأمر ويكمل المباراة.

بعد هذه الواقعة طرد الحكم البلال توري لاعب مالي قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وحين وصلت المباراة إلى الدقيقة 89:48 فوجئ الجميع بسيكازوي يطلق صافرة نهاية اللقاء.

واعترض الجانب التونسي بشدة لكن هذا لم يغير من الأمر في شيء.

بعد مرور 20 دقيقة عاد الحكم لأرض الملعب واستدعى الفريقين لاستكمال المباراة

ودخل لاعبو مالي لأرض الملعب عقب مرور 30 دقيقة من اللقاء.

بعدها رفض المنتخب التونسي العودة للملعب لرغبتها في إعادة المباراة.

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