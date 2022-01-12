بثلاثيتين.. الانتصار الأول للمقاصة وفيوتشر في كأس الرابطة

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 16:47

كتب : FilGoal

غنام محمد يحتفل بهدف فيوتشر في إيسترن كومباني

أقيمت اليوم مباراتين في افتتاحية النسخة الأولى من الجولة الاولى من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

فاز مصر للمقاصى على المصري بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.

بدأ المصري بمحمد بلح في خط الهجوم، بينما حرس أحمد طارق سليمان مصر للمقاصة للمرة الأولى.

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تقدم مصر للمقاصة مبكرا في الدقيقة الخامسة بتسديدة صاروخية من كريم حلاوة سكنت شباك الحارس عصام ثروت.

وبعد عشر دقائق أضاف محمود فهمي الهدف الثاني مستغلا تصدي عصام ثروت لانفراد كريم حلاوة ليتابع الكرة في المرمى.

وألغى الحكم الهدف الأول للمصري في الدقيقة الـ 25 والذي سجله محمد بلح لوجوده في حالة تسلل.

وفي الدقيقة الـ 39 أضاف خالد صلاح الهدف الثالث للمقاصة بعد هجمة مرتدة رائعة انتهت بتسديدة صاروخية أخرى سكنت المقص الأيمن للحارس.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيرا ولم تتح للمصري سوى فرصة واحدة في الدقيقة الـ 81 من حسين رجب الذي أضاع فرصة من على خط المرمى.

وشهدت الدقيقة الـ 88 طرد أحمد علاء لاعب المصري بعد تلقيه للبطاقة الصفراء الثانية.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، فاز فيوتشر على إيسترن كومباني بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب بيتروسبورت.

تقدم طارق طه في الدقيقة الثامنة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف محمد فاروق الهدف الثاني في الدقيقة الـ 44 بعدما تلقى تمريرة من أحمد عاطف لينفرد بالمرمى ويسجل في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني كاد إيسترن كومباني أن يقلص الفارق عن طريق عرفة السيد برأسية ولكن محمود حمدي تألق في التصدي.

وفي الدقيقة الـ 87 أضاف ناصر ماهر الهدف الثالث من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس.

بتلك النتائج حصل مصر للمقاصة وفيوتشر على الثلاث نقاط الأولى في البطولة لينفردا بالمركز الأول في المجموعة الأولى بشكل مؤقت.

ويتبقى مباراة ضمن مباريات المجموعة الأولى بين الاتحاد وبيراميدز ستقام بعد قليل على ملعب الدفاع الجوي.

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