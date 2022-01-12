سان جيرمان يؤجل مباراته الودية أمام نجوم الهلال والنصر

تأجلت مباراة باريس سان جيرمان أمام نجوم الهلال والنصر السعوديين على كأس موسم الرياض بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

كما قرر النادي الباريسي تأجيل رحلته الشتوية إلى الدوحة.

وأفاد سان جيرمان في بيان: "لقد اتخذنا قرارا بتأجيل المعسكر الشتوي في الدوحة، والذي كان مقررا له في الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري بسبب الظروف الصحية في فرنسا".

كما "قررنا تأجيل المباراة الودية أمام نجوم فريقي الهلال والنصرفي المملكة العربية السعودية التي كان مقررا لها 19 يناير الجاري على كأس موسم الرياض.

سيحدد النادي الباريسي موعد جديد للمباراة الودية لاحقا.

ويحتل سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي بفارق 11 نقطة عن نيس أقرب ملاحقيه.