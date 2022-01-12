الاتحاد المصري يعلن التشخيص النهائي لإصابتي أكرم توفيق وأحمد فتوح

أجرى الثنائي أكرم توفيق وأحمد فتوح الأشعة للوقوف على مدى خطورة الإصابة التي تعرضا لها.

وخسر الفراعنة بهدف دون رد سجله كيليتشي إيهيناتشو في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

المباراة شهدت خروج أكرم توفيق في الدقيقة العاشرة بسبب الإصابة ثم تم استبدال أحمد فتوح بين شوطي المباراة.

وأوضحت نتائج الآشعة التي أجراها أكرم توفيق ظهر اليوم عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي. وبدأت إجراءات عودته إلى القاهرة، ولم يتحدد بشكل نهائي موعد سفره.

كما أوضحت نتائج الآشعة التي أجراها أحمد فتوح في الوقت نفسه عن إصابته بشد في عضلات الساق إثر إصابته في نهاية الشوط الأول من مباراة الأمس، ويتطلب الأمر إراحته ولن يشارك في المباراة المقبلة وسيتم إعداده للمباراة اللاحقة.

وكان اللاعبان قد حاولا إجراء الآشعة مساء أمس إلا أن تعطل جهاز الآشعة في المستشفى المحدد حال دون إتمام ذلك، فيما تعذر وجود جهاز آخر في مدينة جاروا لتنفيذ المهمة.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

ويلعب منتخب مصر أمام غينيا بيساو 15 يناير الجاري في الجولة الثانية من دور المجموعات.