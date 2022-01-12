مؤتمر مدرب الكاميرون: مواجهة إثيوبيا لن تكون سهلة.. ولهذا اخترت أبو بكر لقيادة الفريق

شدد توني كونسيساو مدرب منتخب الكاميرون على أن مواجهة إثيوبيا لن تكون سهلة مشيرا إلى أسباب اختياره لـ فينسينت أبو بكر كقائد للمنتخب.

ويلتقي منتخب الكاميرون مع إثيوبيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لأمم إفريقيا.

وتقام أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وقال توني كونسيساو في المؤتمر الصحفي: "هدفنا هو الفوز في المباراة القادمة وإضافة 3 نقاط جديدة لرصيدنا".

وأضاف "المنتخب الإثيوبي جيد ويمكنه إحاث الخطورة".

وتابع "اخترت فينسينت أبو بكر كقائد لأنه لاعب رائع وقائد داخل وخارج الملعب".

وأتم "إنه يحظى باحترام كبير من قبل باقي اللاعبين و يتحدث البرتغالية وهو ما ثم يسهل على المدربإعطاء التعليمات".

وأوقعت القرعة المنتخب الكاميروني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو وكاب فيردي وإثيوبيا.

وفاز منتخب الكاميرون في المباراة الأولى على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف واحد.

وخسر منتخب إثيوبيا أمام كاب فيردي بهدف دون رد.