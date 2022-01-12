مؤتمر مدرب الكاميرون: مواجهة إثيوبيا لن تكون سهلة.. ولهذا اخترت أبو بكر لقيادة الفريق

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 14:55

كتب : FilGoal

توني كونسيساو مدرب الكاميرون

شدد توني كونسيساو مدرب منتخب الكاميرون على أن مواجهة إثيوبيا لن تكون سهلة مشيرا إلى أسباب اختياره لـ فينسينت أبو بكر كقائد للمنتخب.

ويلتقي منتخب الكاميرون مع إثيوبيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لأمم إفريقيا.

وتقام أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

أخبار متعلقة
أمم إفريقيا - الحكومية الكاميرونية تدعو شعبها لحضور المباريات مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية.. وسبب تأجيل أشعة أكرم وفتوح ديلي ميل: تريزيجيه قد يرحل من أستون فيلا في يناير الجاري التشكيل – المثلوثي ومعلول أساسيان مع تونس.. وديانج احتياطي رفقة مالي

وقال توني كونسيساو في المؤتمر الصحفي: "هدفنا هو الفوز في المباراة القادمة وإضافة 3 نقاط جديدة لرصيدنا".

وأضاف "المنتخب الإثيوبي جيد ويمكنه إحاث الخطورة".

وتابع "اخترت فينسينت أبو بكر كقائد لأنه لاعب رائع وقائد داخل وخارج الملعب".

وأتم "إنه يحظى باحترام كبير من قبل باقي اللاعبين و يتحدث البرتغالية وهو ما ثم يسهل على المدربإعطاء التعليمات".

وأوقعت القرعة المنتخب الكاميروني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو وكاب فيردي وإثيوبيا.

وفاز منتخب الكاميرون في المباراة الأولى على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف واحد.

وخسر منتخب إثيوبيا أمام كاب فيردي بهدف دون رد.

الكاميرون إثيوبيا أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - الحكومية الكاميرونية تدعو شعبها لحضور المباريات مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية.. وسبب تأجيل أشعة أكرم وفتوح مباشر أمم إفريقيا - تونس (0) - (0) مالي.. خطورة مالية التشكيل – المثلوثي ومعلول أساسيان مع تونس.. وديانج احتياطي رفقة مالي
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب الكاميرون: مواجهة إثيوبيا لن تكون سهلة.. ولهذا اخترت أبو بكر لقيادة الفريق 44 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - الحكومية الكاميرونية تدعو شعبها لحضور المباريات 51 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية.. وسبب تأجيل أشعة أكرم وفتوح ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر أمم إفريقيا - تونس (0) - (0) مالي.. خطورة مالية ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر كأس الرابطة - المصري (0) - (3) مصر للمقاصة.. فيوتشر (2) - (0) إيسترن كومباني.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | مصر
التشكيل – المثلوثي ومعلول أساسيان مع تونس.. وديانج احتياطي رفقة مالي ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل كأس الرابطة - ظهور المحترفين مع إيسترن كومباني.. وعاطف يقود هجوم فيوتشر ساعة | منتخب مصر
تشكيل كأس الرابطة - بلح وعنتر يقودان هجوم المصري.. وأحمد طارق سليمان يحرس مرمى المقاصة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 2 مصدر من المنتخب لـ في الجول: نحن في مشكلة كبيرة.. اشتباه في إصابة قوية لـ أكرم وموقف فتوح 3 وكيل بدر بانون يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته ومدة الغياب 4 تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا