أمم إفريقيا - الحكومية الكاميرونية تدعو شعبها لحضور المباريات

دعت الحكومة الكاميرونية شعبها لحضور مباريات كأس الأمم الإفريقية بعدما ظهرت أعداد قليلة للغاية في معظم المباريات.

مع اقتراب الجولة الأولى لمرحلة المجموعات من نهايتها لم تشهد الملاعب الكاميرونية أي حضور جماهيري يذكر.

ونشرت حكومة الكاميرون بيانا تدعو فيه الشعب لحضور المباريات من أجل إنجاح البطولة التي انطلقت بعدما كانت على وشك التأجيل أو الإلغاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكاميرونية في رسالة للشعب الكاميروني "اذهبوا إلى ملاعب البطولة، نريد أن تنظم الكاميرون أفضل نسخة من كأس أمم إفريقيا".

الحضور الجماهيري في بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون لم يظهر سوى في مباراتين.

بالطبع كانت الأولى مباراة الكاميرون ضد بوركينا فاسو، وخرجت الجماهير من الملعب دون أن تهتم بمشاهدة لقاء إثيوبيا والرأس الأخضر.

المباراة الثانية التي شهدت حضور جماهيري كانت مباراة مصر ونيجيريا لقرب مدينة جاروا من الحدود النيجيرية.

ولم يرتق المستوى الفني في معظم مباريات البطولة للتطلعات، إذ اهتزت الشباك 9 مرات فقط خلال 9 مباريات.