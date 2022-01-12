مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية.. وسبب تأجيل أشعة أكرم وفتوح

أدى المنتخب الوطني تدريبه اليوم في الحادية عشر صباحا على ملعب التدريب سيناج.

وشهد المران تواجد اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الأمس أمام نيجيريا أو الذين شاركوا في جزء منها، بينما أدى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة كاملة تدريبات استشفائية في مقر الإقامة.

وخسر الفراعنة بهدف دون رد سجله كيليتشي إيهيناتشو في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وواصل عمرو السولية المشاركة في التدريبات الجماعية بالكرة.

وغاب عن التدريبات أكرم توفيق وأحمد فتوح في انتظار عمل الآشعة اليوم بعد أن حالت ظروف أجهزة الآشعة بالمستشفى عن إجرائها مساء أمس.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

ويلعب منتخب مصر أمام غينيا بيساو 15 يناير الجاري في الجولة الثانية من دور المجموعات.