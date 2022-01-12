انتهت أمم إفريقيا - تونس (0)-(1) مالي.. نهاية المباراة الغريبة وإعلان فوز مالي

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 14:28

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي تونس أمم إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تونس ومالي في أمم إفريقيا 2021.

وأوقعت القرعة تونس ومالي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبي موريتانيا وجامبيا.

وتقام أمم إفريقيا في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

أخبار متعلقة
التشكيل – المثلوثي ومعلول أساسيان مع تونس.. وديانج احتياطي رفقة مالي ديلي ميل: تريزيجيه قد يرحل من أستون فيلا في يناير الجاري أمم إفريقيا - مدرب إثيوبيا: جاهزن لمواجهة الكاميرون.. والفريق خالي من كورونا

يمكنك متابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-------------------------------

وأنهى الحكم اللقاء بعدما رفض المنتخب التونسي العودة للملعب.

عاد منتخب مالي لأرض الملعب بعد 30 دقيقة واقعة إنهاء المباراة قبل وقتها

بعد مرور 20 دقيقة قرر الحكم استكمال المباراة

ق89: هذا لا يحدث كل يوم.. الحكم جياني سيكازوي ينهي اللقاء في الدقيقة 89 واعتراض شديد من الجانب التونسي

ق87: بطاقة حمراء على لاعب منتخب مالي البلال توري

ق77: أوووووه وهبي الخزري يهدر ركلة الجزاء

ق76: ركلة جزااااء لتونس

ق65: ديلان برون يسدد من خارج منطقة الجزاء كرة قوية تصدى لها حارس مرمى مالي

ق59: دخول إيف بيسواما بدلا من المصاب أداما تراوري نوس

ق55: السخيري كاد يكفر عن خطأه لكن رأسيته تذهب لخارج المرمى

ق48: إبراهيما كونيه يهز شباك تونس من نقطة الجزاء

ق47: الكرة تلمس يد إلياس السخيري مدافع تونس في منطقة الجزاء والحكم يحتسب ركلة جزاء لمالي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: جنبعل مجبري يهدر فرصة هدف مؤكد بعد تمريرة من نعيم السليتي، لاعب مانشستر يونايتد لم يتجه نحو المرمى ومرر إلى وهبي الخزري الذي سددها فوق العارضة

ق40: تسديدة قوية من هايدارا من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم

ق13: رأسية من مالودا فوق العارضة

ق10: مالي تسيطر وتونس تعتمد على المرتدة

ق1: تسديدة قوية من كوني يخرجها الدفاع لركنية

بداية المباراة

تونس مالي أمم إفريقيا
نرشح لكم
ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس الحارس الثالث.. مونكورو يحصد جائزة رجل مباراة تونس ومالي مصدر من الاتحاد المغربي لـ في الجول: سلبية مسحة ثنائي المنتخب.. انضمام بنشرقي وتنسيق رحيل بانون كيروش: نشعر بالألم والحزن
أخر الأخبار
ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 11 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
في عودة حسام عاشور.. الاتحاد يهزم بيراميدز في افتاح مشواره بـ كأس الرابطة 18 دقيقة | الدوري المصري
عودة حسام عاشور بعد غياب 236 يوما 23 دقيقة | الدوري المصري
الحارس الثالث.. مونكورو يحصد جائزة رجل مباراة تونس ومالي 32 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل السوبر - ناتشو في الدفاع وبنزيمة يقود هجوم ريال مدريد أمام برشلونة 34 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة الأهلي - وليد سليمان على رأس مجموعة من الشباب لمواجهة الجونة في كأس الرابطة 36 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الاتحاد المغربي لـ في الجول: سلبية مسحة ثنائي المنتخب.. انضمام بنشرقي وتنسيق رحيل بانون 43 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الكشف عن رقم كهربا مع هاتاي سبور التركي 49 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 2 مصدر من المنتخب لـ في الجول: نحن في مشكلة كبيرة.. اشتباه في إصابة قوية لـ أكرم وموقف فتوح 3 الاتحاد المصري يعلن التشخيص النهائي لإصابتي أكرم توفيق وأحمد فتوح 4 وكيل بدر بانون يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته ومدة الغياب