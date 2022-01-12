انتهت أمم إفريقيا - تونس (0)-(1) مالي.. نهاية المباراة الغريبة وإعلان فوز مالي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تونس ومالي في أمم إفريقيا 2021.

وأوقعت القرعة تونس ومالي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبي موريتانيا وجامبيا.

وتقام أمم إفريقيا في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

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وأنهى الحكم اللقاء بعدما رفض المنتخب التونسي العودة للملعب.

عاد منتخب مالي لأرض الملعب بعد 30 دقيقة واقعة إنهاء المباراة قبل وقتها

بعد مرور 20 دقيقة قرر الحكم استكمال المباراة

ق89: هذا لا يحدث كل يوم.. الحكم جياني سيكازوي ينهي اللقاء في الدقيقة 89 واعتراض شديد من الجانب التونسي

ق87: بطاقة حمراء على لاعب منتخب مالي البلال توري

ق77: أوووووه وهبي الخزري يهدر ركلة الجزاء

ق76: ركلة جزااااء لتونس

ق65: ديلان برون يسدد من خارج منطقة الجزاء كرة قوية تصدى لها حارس مرمى مالي

ق59: دخول إيف بيسواما بدلا من المصاب أداما تراوري نوس

ق55: السخيري كاد يكفر عن خطأه لكن رأسيته تذهب لخارج المرمى

ق48: إبراهيما كونيه يهز شباك تونس من نقطة الجزاء

ق47: الكرة تلمس يد إلياس السخيري مدافع تونس في منطقة الجزاء والحكم يحتسب ركلة جزاء لمالي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: جنبعل مجبري يهدر فرصة هدف مؤكد بعد تمريرة من نعيم السليتي، لاعب مانشستر يونايتد لم يتجه نحو المرمى ومرر إلى وهبي الخزري الذي سددها فوق العارضة

ق40: تسديدة قوية من هايدارا من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم

ق13: رأسية من مالودا فوق العارضة

ق10: مالي تسيطر وتونس تعتمد على المرتدة

ق1: تسديدة قوية من كوني يخرجها الدفاع لركنية

بداية المباراة