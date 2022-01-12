تشكيل كأس الرابطة - ظهور المحترفين مع إيسترن كومباني.. وعاطف يقود هجوم فيوتشر

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 14:17

كتب : FilGoal

أحمد رفعت مع فيوتشر أمام إيسترن كومباني

أعلن علي ماهر وعلاء عبد العال تشكيل فريقي فيوتشر وإيسترن كومباني لمواجهة اليوم الأربعاء والمقرر إقامتها على ملعب بترو سبورت.

ويلتقي فيوتشر مع إيسترن كومباني في أولى مباريات كأس الرابطة.

ويتواجد فيوتشر وإيسترن كومباني في المجموعة الأولى بجانب فرق بيراميدز والاتحاد ومصر للمقاصة والمصري

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وجاء تشكيل إيسترن كومباني كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: كمال أبو الفتوح - أسامة العزب - بنجامين أفوتو

الوسط: محمد بن على الطرابلسى - مودي ناصر - أحمد متعب - الحسيني طه

الهجوم: أحمد تمساح - فراس عيفية - أحمد أوفة

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: محمود شعبان - محمود مرعي - محمد أحمد ربيعة - طارق طه

وسط الملعب: أحمد رفعت - كريم وليد - ناصر ماهر - غنام محمد - محمد فاروق

الهجوم: أحمد عاطف

فيوتشر
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