تشكيل كأس الرابطة - بلح وعنتر يقودان هجوم المصري.. وأحمد طارق سليمان يحرس مرمى المقاصة

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 14:03

كتب : FilGoal

محمد عنتر مع المصري أمام ريفرز يونايتد

أعلن كل من معين الشعباني مدرب المصري وتامر مصطفى مدرب مصر للمقاصة عن تشكيل فريقيهما للمواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي المصري مع مصر للمقاصة في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية على ملعب برج العرب.

ويقود محمد بلح هجوم المصري بجوار محمد جريندو ومحمد عنتر.

أخبار متعلقة
ديلي ميل: تريزيجيه قد يرحل من أستون فيلا في يناير الجاري أمم إفريقيا - مدرب إثيوبيا: جاهزن لمواجهة الكاميرون.. والفريق خالي من كورونا عودة سداسي بايرن بعد الشفاء من كورونا أمم إفريقيا - ماذا يفعل منتخب مصر بعد عدم الفوز في المباراة الافتتاحية

وجاء تشكيل المصري كالآتي

الحارس: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي - أحمد علاء - عمرو موسى - أحمد شديد قناوي

الوسط: إسلام عطية - فريد شوقي - حسن علي

الهجوم: محمد عبد اللطيف جريندو - محمد بلح - محمد عنتر

بينما يقود تشكيل مصر للمقاصة لأول مرة أحمد طارق سليمان في حراسة المرمى

وجاء تشكيل مصر للمقاصة كالآتي

الحارس: أحمد طارق سليمان

الدفاع: خالد صلاح - أحمد صبيحة - منعم - علي فتحي

الوسط: سعيد الونش - محمد محسن ليلة - إسلام زيادة

الهجوم: زياد أشرف - محمود فهمي - كريم حلاوة

كأس الرابطة المصرية المصري مصر للمقاصة
نرشح لكم
مباشر كأس الرابطة المصرية - المصري (0) - (0) مصر للمقاصة.. فيوتشر (0) - (0) إيسترن كومباني.. بداية المباريات أمم إفريقيا - ماذا يفعل منتخب مصر بعد عدم الفوز في المباراة الافتتاحية حل مشكلة قيد أجانب إيسترن كومباني مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 يناير 2022.. بداية كأس الرابطة والسوبر الإيطالي والإسباني
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا - تونس ضد مالي 4 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر كأس الرابطة المصرية - المصري (0) - (0) مصر للمقاصة.. فيوتشر (0) - (0) إيسترن كومباني.. بداية المباريات 5 دقيقة | مصر
التشكيل – المثلوثي ومعلول أساسيان مع تونس.. وديانج احتياطي رفقة مالي 11 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل كأس الرابطة - ظهور المحترفين مع إيسترن كومباني.. وعاطف يقود هجوم فيوتشر 16 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل كأس الرابطة - بلح وعنتر يقودان هجوم المصري.. وأحمد طارق سليمان يحرس مرمى المقاصة 29 دقيقة | مصر
ديلي ميل: تريزيجيه قد يرحل من أستون فيلا في يناير الجاري 34 دقيقة | المحترفون
أمم إفريقيا - مدرب إثيوبيا: جاهزن لمواجهة الكاميرون.. والفريق خالي من كورونا 41 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - ماذا يفعل منتخب مصر بعد عدم الفوز في المباراة الافتتاحية ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 2 مصدر من المنتخب لـ في الجول: نحن في مشكلة كبيرة.. اشتباه في إصابة قوية لـ أكرم وموقف فتوح 3 وكيل بدر بانون يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته ومدة الغياب 4 تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا