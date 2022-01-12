تشكيل كأس الرابطة - بلح وعنتر يقودان هجوم المصري.. وأحمد طارق سليمان يحرس مرمى المقاصة

أعلن كل من معين الشعباني مدرب المصري وتامر مصطفى مدرب مصر للمقاصة عن تشكيل فريقيهما للمواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي المصري مع مصر للمقاصة في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية على ملعب برج العرب.

ويقود محمد بلح هجوم المصري بجوار محمد جريندو ومحمد عنتر.

وجاء تشكيل المصري كالآتي

الحارس: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي - أحمد علاء - عمرو موسى - أحمد شديد قناوي

الوسط: إسلام عطية - فريد شوقي - حسن علي

الهجوم: محمد عبد اللطيف جريندو - محمد بلح - محمد عنتر

بينما يقود تشكيل مصر للمقاصة لأول مرة أحمد طارق سليمان في حراسة المرمى

وجاء تشكيل مصر للمقاصة كالآتي

الحارس: أحمد طارق سليمان

الدفاع: خالد صلاح - أحمد صبيحة - منعم - علي فتحي

الوسط: سعيد الونش - محمد محسن ليلة - إسلام زيادة

الهجوم: زياد أشرف - محمود فهمي - كريم حلاوة