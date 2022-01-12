ديلي ميل: تريزيجيه قد يرحل من أستون فيلا في يناير الجاري

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 13:58

كتب : FilGoal

تريزيجيه يحتفل بهدف أستون فيلا في فولام

أفادت جريدة ديلي ميل في تقرير لها بأن محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا قد ينتقل لفريق آخر هذا الشهر.

قبل أيام، عاد تريزيجيه للملاعب بعد غياب استمر 8 أشهر بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وذكرت ديلي ميل في تقريرها أن تريزيجيه متاح للرحيل من أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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حالة تريزيجيه مثل أنور الغازي الذي قد ينتقل إلى إيفرتون مقابل لوكاس ديني المتوقع انضمامه رسميا للفيلانز خلال ساعات، حسب تقرير الجريدة الإنجليزية.

وظهر الدولي المصري في الدقائق العشرة الأخيرة من مباراة فريقه ضد برينتفورد بالدوري الإنجليزي، قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة أمم إفريقيا.

وشارك تريزيجيه كأساسي في مباراة منتخب مصر الأولى ببطولة الأمم الإفريقية ضد نيجيريا.

لعب تريزيجيه كلاعب وسط مدافع واستبدل في الشوط الثاني.

وخسر الفراعنة بهدف دون مقابل أمام نسور نيجيريا.

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