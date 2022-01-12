أمم إفريقيا - مدرب إثيوبيا: جاهزن لمواجهة الكاميرون.. والفريق خالي من كورونا

أعلن ووبيتو أباتي مدرب منتخب إثيوبيا جاهزية فريقه بالكامل لمواجهة الكاميرون في كأس أمم إفريقيا 2021.

ويلتقي منتخب إثيوبيا مع الكاميرون في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفلريقية 2021.

وقال أباتي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "فريقنا جاهز لمواجهة الكاميرون ولتحقيق الفوز الأول في البطولة".

وتابع "جميع اللاعبين والجهاز الفني للفريق قد تم شفاؤهم بالكامل من فيروس كورونا".

وأضاف "لقد سيطرنا على المباريات خلال التصفيات ولكننا تأخرنا بهدف خلال المباراة الأولى في البطولة والأمر كان صعبا على اللاعبين للعودة".

وكان منتخب إثيوبيا قد خسر في مباراته الأولى أمام كاب فيردي بهدف دون مقابل، بينما حقق منتخب الكاميرون الفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف واحد.

وتقام كأس أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير حتى 6 فبراير.

ويحتل منتخب الكاميرون صدارة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن كاب فيردي، بينما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الأخير بدون نقاط بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثالث.