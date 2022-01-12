عودة سداسي بايرن بعد الشفاء من كورونا

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 13:14

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - فولفسبورج

أعلن نادي بايرن ميونيخ عودة 6 لاعبين للتدريبات بعد الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة.

وأفاد بايرن في بيان "عاد مانويل نوير ودايو أوباميكانو وعمر ريتشاردز وليروي ساني وألفونسو ديفيز وتانجي نيانزو إلى التدريبات الجماعية".

وأضاف البيان "السداسي المصاب عاد مجددا للتدريبات بعد نهاية فترة العزل".

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ولم يذكر بايرن حالة كينجسلي كومان وكورنتين توليسيو المصابان بفيروس كورونا.

ويستعد الفريق البافاري لمواجهة كولن في الدوري الألماني يوم السبت.

واستهل بايرن ميونيخ مشواره في النصف الثاني من الموسم من الدوري الألماني بالخسارة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ قبل أيام.

ويتصدر البافاري الترتيب برصيد 43 نقطة بفارق 6 نقاط عن بوروسيا دورتموند.

بايرن ميونيخ فيروس كورونا
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