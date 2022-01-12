أمم إفريقيا – السنغال تستعيد 4 لاعبين بعد الشفاء من كورونا

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 13:07

كتب : محمد عبد العظيم

السنغال - زيمبابوي

استعادت السنغال أربعة لاعبين مصابين بفيروس كورونا، وأصبحوا جاهزين للمشاركة أمام غينيا.

وأعلن فامارا ديدهيو مهاجم فريق ألانيا سبور، سلبية مسحته لفيروس كورونا، وأنه بات جاهزا للمباراة المقبلة.

ديدهيو كتب على حسابه عبر تويتر: "سعيد بعودتي للتدريبات بعدما ظهرت مسحتي سلبية اليوم. شكرا لكم على رسائلكم".

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ديدهيو كان قد ظهرت إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة الأولى، رفقة إدوارد ميندي حارس تشيلسي، وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي.

صاحب الـ29 عاما يملك 17 مباراة دولية. سجل فيهم 9 أهداف.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، شفاء الثلاثي ساليو سياس، ونامبليس ميندي، وبابي ماتار سار من فيروس كروونا أيضا.

السنغال فازت في المباراة الأولى على زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

وتستعد السنغال لمواجهة غينيا يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

كأس أمم إفريقيا السنغال زيمبابوي
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